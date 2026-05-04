La sonrisa de Aspas, la sonrisa del Celta

El delantero, que volvió a la titularidad casi cuatro meses después, fue fundamental para que el cuadro celtiña se reencontrara con la victoria en el duelo ante el Elch

Cuatro partidos después el Celta de Vigo se reencontró con el triunfo con la victoria lograda frente al Elche en Balaídos. Un encuentro en el que tuvo protagonismo especial Iago Aspas, autor del segundo gol de los de Claudio Giráldez, y futbolista que dejó detalles de la enorme clase que atesora en sus botas. La sonrisa del delantero, fue la sonrisa de los aficionados celtiñas.

Habían pasado casi cuatro meses desde la última titularidad de Iago Aspas y mucho se había hablado del asunto en las últimas jornadas. Claudio Giráldez señalaba la necesidad de cuidar y preservar a un jugador que es santo y seña del Celta de Vigo. Casualidad o no, su regreso a la titularidad coincidió con un resultado que rompe una dinámica negativa que atravesaba el equipo.

Quinto gol de Aspas en LALIGA

El segundo gol del Celta fue un golazo, obra de Iago Aspas. Se trataba del quinto tanto liguero del atacante, octavo de la temporada si se une la Europa League. Fueron diez las dianas que anotó el curso pasado, todas ellas en competiciones ligueras y ahora el de Moaña está a dos de igualar esa marca.

Claro que lo más importante fueron los puntos y las sensaciones. En los dos casos fue definitiva la contribución de Iago Aspas, que esta temporada ha participado en 28 partidos ligueros del equipo, si bien es cierto únicamente en nueve de ellos como titular. Son cinco goles y tres asistencias del atacante que volvió a conectar al equipo y la grada.

Los elogios de Claudio Giráldez

"Ha estado espectacular en el trabajo, en el compromiso, en el acierto de ese gol que lo hace él y muy poca gente en el mundo, entender cómo ubicarse, cómo finalizar con la pierna mala", explicaba a la conclusión del partido Claudio Giráldez, entrenador del cuadro celtiña, para deshacerse en elogios hacia Iago Aspas.

Precisamente el técnico se refería a un asunto en boca de muchos y que tiene que ver con las titularidades de Iago Aspas. "Tenemos que cuidarlo y queremos que nos dé estos minutos cuando sale al terreno de juego. A lo mejor contra el Atlético no sabemos si va a estar para jugar de inicio. Tenemos que gestionar bien las cargas de nuestros jugadores, en especial de los que tienen más minutos y más partidos y más años encima", argumentaba Claudio Giráldez.

Habrá que esperar para saber la presencia del atacante en los próximos partidos, pero la presencia como titular de Iago Aspas fue revitalizante para el Celta.