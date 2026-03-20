Villarreal 3-1 Real Sociedad: El 'submarino' no afloja pese a tener la Champions en el bolsillo

El conjunto castellonense logró un convincente triunfo en La Cerámica que le hace recuperar de forma momentánea la tercera plaza ante un conjunto donostiarra que se vio desarbolado a la contra

Aunque su ventaja con respecto al quinto (14 puntos ahora) podría llevar al Villarreal a relajarse en esta recta final de temporada, lo sucedido sobre el césped de La Cerámica demuestra todo lo contrario. En apenas 22 minutos, los de Marcelino barrieron a la Real Sociedad con una brillante demostración de eficacia ante el portal rival. La estrategia les sirvió para ponerse por delante y a la contra mató a un conjunto txuri urdin que trató de meterse en el partido con un tanto al inicio de la segunda mitad que fue en realidad un espejismo.

El balón parado castigó de nuevo a los donostiarras

Ambos equipos salieron valientes, presionando arriba y mirando a la meta contraria sin temores. Pero fue la dinamita amarilla la que explotó. Y a lo grande, con una efectividad espectacular. Le bastaron dos ocasiones en un cuarto de hora para poner un 2-0 en el marcador que puso muy cuesta arriba el partido al conjunto donostiarra, que una vez más volvió a mostrarse endeble a balón parado en la acción del gol que abrió el marcador.

A los seis minutos, y tras una pifia de Remiro que propició el saque de esquina, Gerard Moreno apareció libre de marca en el corazón del área para cabecear a la red el córner prolongado de manera brillante en el primer palo por Comesaña de espuela. Trató de reponerse el cuadro txuri urdin y pidió un penalti por manos de Pau Navarro. El colegiado, sin embargo, no vio nada punible y desde el VAR tampoco le avisaron de lo contrario, probablemente porque el defensor local pareció tener la intención de recoger su brazo. Pero con Matarazzo incrédulo en la banda, llegó el segundo mazazo.

Las contras mortales de Marcelino

Esta vez fue en una contra conducida por Moleiro, y no sería la última. El canario abrió a la izquierda, Gerard Moreno no llegó forzado ante Remiro y Mikautadze apareció para cazar el rechace y marcar a placer. En el librillo de Marcelino este tipo de acciones están más que trabajadas y el partido estaba de dulce para seguir buscando esa vía. Así, el tercero estuvo a punto de caer en otra veloz salida que Moleiro no pudo resolver ante Remiro, ni tampoco esta vez Mikautadze en la segunda opción. Pero en la siguiente contra, solo un minuto después, Pépé no falló en el 22', aunque fue clave el toque del balón en Sergio Gómez para despistar al meta txuri urdin.

Pépé se topó con el palo y Oyarzabal pudo recortar

Ante tan pesada losa, la Real Sociedad trató de meterse en el encuentro a través de la posesión, que en realidad se la cedía gustosamente su rival. Lograron los donostiarras jugar en campo rival hasta el descanso y se acercaron con un disparo de Carlos Soler que atajó Luiz Junior y un par de centros con veneno de Sergio Gómez, pero no encontraron el gol que reanimase sus constantes vitales. Es más, estuvo cerca el cuarto con un latigazo de Pépé que se estrelló en la cruceta, aunque esa acción dio pie a la más clara de los visitantes, tras un balón en largo que propició el mano a mano que Luiz Junior le sacó a Oyarzabal.

Gol de Sucic y desesperación de Mikautadze

Tras el paso por vestuarios, en cambio, los de Matarazzo sí encontraron enseguida ese gol que alimentase su esperanza. Luiz Junior salió mal ante un centro lateral, Renato Veiga tampoco estuvo fino en el despeje y Sucic, recién salido al campo, aprovechó el regalo con un disparo mordido.

Tenía todo el segundo tiempo por delante el cuadro vasco para apurar sus opciones. Aunque las más claras llegaron una vez más a la contra para un Villarreal que perdonó varias en las botas de Mikautadze, en algunas por su falta de puntería y en otras por el buen hacer de Remiro.

Ficha técnica:

Villarreal: Luiz Junior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Pedraza; Pepe, Comesaña (Thomas 89'), Gueye (Parejo 89'), Moleiro (Alfon 73'); Gerard Moreno (Buchanan 73') y Mikautadze (Oluwaseyi 89').Real Sociedad: Remiro; Aramburu (Aritz Elustondo 67'), Jon Martín, Zubeldia (Caleta-Car 53'), Sergio Gómez: Gorrotxategi (Sucic 46'), Soler; Barrenetxea, Brais Méndez (Óskarsson 67'), Guedes y Oyarzabal (Zakharyan 82').

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité Madrileño). Amonestó a los visitantes Aramburu y Guedes, así como al técnico Pellegrino Matarazzo.

Goles: 1-0 (7') Gerard Moreno; 2-0 (15') Mikautadze; 3-0 (22') Pépé; 3-1 (47') Sucic.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 29ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de la Cerámica.