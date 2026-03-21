Matarazzo muestra su preocupación por las lesiones de Gorrotxategi y Zubeldia: peligra la Copa del Rey

El técnico de la Real Sociedad no puso paños calientes a la derrota de su equipo ante un Villarreal que consideró superior y se refirió al estado de dos jugadores importantes que tuvieron que ser sustituidos por diferentes molestias físicas

No pudo la Real Sociedad continuar con su buena dinámica tras asaltar la séptima plaza la pasada jornada y firmó en su visita al Villarreal la tercera derrota en 12 encuentros de LaLiga con Pellegrino Matarazzo al frente, todas ellas lejos de Anoeta. Pese a ello, el técnico estadounidense valoró el esfuerzo de sus jugadores y elogió el nivel del rival para explicar el resultado final.

La efectividad del Villarreal, clave

"No, no ha salido bien. Nos metieron dos goles en los que pudieron desplegar su velocidad, y tienen calidad. No creo que hayamos jugado mal hoy, los jugadores lo intentaron, pero los partidos de fútbol a este nivel se deciden en pequeños momentos, en detalles, y no estuvimos a la altura para ganar hoy, ni siquiera para estar más cerca de la victoria. El Villarreal marcó tres goles en sus primeras cuatro oportunidades. Fueron muy efectivos. Ser castigados con estos errores, con estos detalles duele. Es una buena manera de aprender. Hemos concedido el primer gol en una acción de estrategia, han realizado contragolpes muy veloces y son muy eficientes y muy buenosY si vas 3-0 por debajo en los primeros 20 minutos, es difícil remontar", señaló en su análisis del encuentro.

El lunar del balón parado

Además, el preparador estadounidense se refirió al gran debe de su equipo en las acciones de estrategia, para insistir en que no estuvieron a la altura necesaria para hacer frente a un adversario de Champions. "Aún no estamos a este nivel. Hoy no fuimos lo suficientemente buenos como para ganar, y como dije, a este nivel los partidos se deciden en detalles. Se trata de mucha precisión y eficacia, y ellos hoy fueron mejores que nosotros. Nos hemos enfrentado a un equipo muy bueno. No sé si es porque simplemente no estamos preparados aún para jugar a esa velocidad y precisión, no estoy seguro porque es difícil ser duro si no estás en la pelea, y solo entras en ella si tienes el posicionamiento adecuado, y hoy no lo tuvimos. Así que creo que ese es el caso. Nosotros trabajamos todas las semanas las acciones a balón parado, las acciones a balón parado defensivas, y hay algunos partidos en los que lo hacemos mejor que en otros, y hoy no fue el caso", comentó.

No mira al arbitraje, pese a la amarilla recibida

No quiso Matarazzo, en cambio, hablar del arbitraje, pese a que desde la banda reclamó hasta dos penaltis, uno en cada periodo. En la primera de las acciones polémicas hubo manos de Pau Navarro tras un pase al área de Pau Navarro, pero Ortiz Arias no vio nada punible y desde el VAR tampoco le avisaron de lo contrario. Ya en la segunda mitad, el entrenador norteamericano volvió a quejarse por una entrada sobre Barrenetxea en el área que no parecía falta y acabó siendo amonestado por el colegiado, aunque aseguró no entender el motivo de la tarjeta que vio. "No sé por qué fue. Creo que porque me salí del área técnica. Estaba un metro fuera del área, a un metro del árbitro, con las manos atrás. Es un estadio con mucho ruido y tenía que hablar alto, pero ha decidido sacarme la amarilla", zanjó.

Zubeldia podría estar fuera "varias semanas"

Por otro lado, una de las consecuencias más negativas del partido para la Real Sociedad fue la lesión de Igor Zubeldia, que tuvo que ser sustituido al comienzo de la segunda mitad por una dolencia muscular en la parte posterior del muslo izquierdo y se fue desconsolado.

Al respecto, Matarazzo admitía su preocupación, pues en menos de un mes tendrá lugar la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en la Cartuja. "Está lesionado. No sabemos aún el alcance de la lesión, que lo veremos mañana después de la resonancia, pero esperamos que sean algunas semanas", admitió el técnico txuri urdin, dejando de ese modo en el aire el concurso del zaguero en el duelo ante los colchoneros del próximo 18 de abril.

La recaída de Gorrotxategi

Además, también se refirió al cambio de Gorrotxategi, que llegó muy justo y fue relevado en el descanso. "Hemos tomado cero riesgos con él en las dos últimas semanas. A los 25 minutos volvió a notar algo en la zona del abductor y pidió salir porque no quería que la lesión se agravara más de lo que era. Necesitamos ver cuál es el problema, porque como dije no estamos arriesgando pero le necesitamos de vuelta. Necesitamos que regrese al 100% de forma física porque es un jugador muy importante para nosotros", destacó.