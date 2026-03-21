Marcelino no entra en polémicas con De la Fuente por Moleiro: "Le llegará su oportunidad en la selección"

El técnico del Villarreal destacó el gran partido de su equipo ante la Real Sociedad y puso de relieve el hecho de sumar 58 puntos a estas alturas de temporada y tener un colchón tan amplio con respecto a la quinta plaza que ocupa el Real Betis

Como no podía ser de otro modo, Marcelino García Toral mostraba su satisfacción al término de un encuentro en el que el Villarreal superó a una Real Sociedad al alza que comprobó como se las gastan los amarillos en La Cerámica. Tres goles en los primeros 22 minutos sustentaron el decimosegundo triunfo del 'submarino en 14 encuentros ligueros ante su público. Una fortaleza como local que le tiene más que asentado en zona Champions, recuperando además momentáneamente la tercera plaza a costa del Atlético de Madrid.

Un triunfo que se quedó "corto"

“Estoy súper orgulloso de los jugadores. Sumar 58 puntos no es fruto de la casualidad. Hemos superado al equipo que todos pensábamos que era uno de los que estaba en mejor forma”, señaló el técnico asturiano, que consideró "corto" el resultado a tenor de los merecimientos de uno y otro equipo.

“Si hubiéramos tenido más acierto hubiéramos podido golear”, añadió el entrenador de Careñes, que valoró que el Villarreal le saca 20 puntos a un equipo como la Real Sociedad “con cuatro internacionales por España”, así como 14 al quinto clasificado, el Real Betis.

"Me parecen unos números astronómicos. Nos quedan nueve jornadas, iremos una a una y a ver si somos capaces de mantener esta mentalidad ganadora. No es sólo que hemos ganado, sino el cómo”, reiteró el asturiano, que recordó además que el 'submarino' se ha situado tercero en la tabla a la espera de lo que haga el Atlético de Madrid.

Además, Marcelino elogió a Gerard Moreno y la progresión de Pau Navarro, que se ha convertido en un jugador clave en su sistema defensivo, dedicado también palabras de elogio para Alberto Moleiro, del que destacó su gran partido, si bien no quiso analizar su ausencia en la lista de la selección.

Una petición a Moleiro

“Creo que ha jugado un partido buenísimo y lo necesitaba. Mucho. Es un chico que se autoexige creo que en exceso y eso creo que no le beneficia. Se nos olvida que es un chaval muy joven y que juega en un equipo que pelea en la parte alta de la tabla. El fútbol de Las Palmas e incluso su posición en el campo eran diferentes. Pero es generoso, super trabajador y a ver si entre todos que no se autoexija tanto y se permita tener altibajos. Estos últimos partidos no estaba a ese nivel de brillantez y hoy sí lo ha estado. Me agrada mucho que sea así. En cuanto a la selección, no soy quién debe decir al entrenador que tiene que llevar a uno u otro. Él intenta tomar las mejores decisiones. Cada español tenemos un seleccionador dentro. Seguro que le llegará su oportunidad”, afirmó el asturiano, que celebró su triunfo 100 con el Villarreal en Primera.

Gerard Moreno elogia la temporada del Villarreal

Por su parte, Gerard Moreno, autor del gol que abrió el marcador a la salida de un córner, quiso resaltar la gran marcha del 'submarino' en LaLiga y anunció que no levantarán el pie del acelerador. "Muy contento porque el equipo ha ganado y hemos hecho un gran partido. Hay que darle mucho valor a la temporada y hay que seguir hacia arriba. Estoy contento por poder aportar, por la temporada que estamos haciendo. Nosotros le damos mucho mérito a lo que está haciendo este equipo. Estamos haciendo una liga increíble y vamos a pelear por estar lo más arriba posible", señaló en los micrófonos de Movistar.