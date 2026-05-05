El Villarreal acepta el complicado reto de vestir a Luis Milla de amarillo

El centrocampista del Getafe es un jugador que tiene mucho mercado tanto a nivel nacional como internacional; la oferta económica groguet no mejoraría lo suficiente lo que cobra de azulón, pero el 'factor Champions' puede ser determinante

El Villarreal ha comenzado a mover fichas de cara al próximo mercado estival y uno de los nombres que aparece con fuerza en las últimas semanas es el de Luis Milla. A sus 31 años, el centrocampista del Getafe se ha convertido en una de las oportunidades más interesantes del mercado y en La Cerámica ya han preguntado por su situación. No es el único pretendiente, pero sí uno de los clubes que encaja mejor en lo deportivo por el hecho de jugar Champions.

El interés no es casual

Milla lleva tiempo siendo uno de los centrocampistas más fiables y codiciados de LaLiga. Es un futbolista muy regular, con criterio en la distribución y capaz de sostener el equilibrio del equipo. Su perfil encaja en la idea de reforzar una medular que el Villarreal prevé retocar en este cambio de ciclo.

Con el cambio de entrenador, el Villarreal se pondrá en manos de Iñigo Pérez, cuyo modelo de juego parte de un 4-2-3-1 con bastante flexibilidad, en el que el equilibrio nace en el centro del campo gracias a un doble pivote con perfiles complementarios, uno más enfocado en el trabajo defensivo y otro con mayor capacidad para organizar y dar sentido al juego.

Ese doble pivote tiene la doble misión de sostener al equipo para que no se rompa y, al mismo tiempo, facilitar la salida y la progresión por dentro. En este sentido, y en su apuesta por el control, Milla es un futbolista que está en la cabeza de la dirección deportiva, aunque la operación no podría calificarse, ni mucho menos, como sencilla.

Tiene propuestas jugosas del extranjero

El primer condicionante para su fichaje es económico. Según las informaciones que rodean al futbolista, las propuestas de los clubes españoles no mejoran mucho lo que ya percibe en el Getafe. Y ahí es donde aparece el principal obstáculo. Milla está ante la que probablemente sea la última gran decisión de su carrera y su prioridad pasa por firmar un contrato que le garantice un salto importante a nivel salarial. Su valor de mercado se sitúa en 3,5 millones de euros, según Transfermarkt.

En ese escenario, los dos clubes españoles que están tras sus pasos, Villarreal y Betis, parten en desventaja frente a las ofertas que puedan llegar desde el extranjero, apareciendo desde meses atrás en la órbita del Como de Cesc Fábregas.

Y es que el mercado internacional aprieta y lo hace con fuerza. Equipos fuera de España sí están en disposición de ofrecerle un contrato más elevado, algo que el jugador valora seriamente. A día de hoy, no hay ninguna decisión tomada, pero la sensación es que la opción de salir fuera gana peso con el paso de los días.

Jugar la Champions, la gran baza amarilla

Como ya ocurrió el año pasado, el Villarreal sigue siendo un club sumamente atractivo para los futbolistas por el hecho de que disputará la próxima edición de la Champions League.

Con una propuesta económica medianamente interesante y competitiva -aunque probablemente mejorada por otros clubes-, el jugador puede decantarse por un movimiento a La Cerámica por el simple hecho de jugar la máxima competición continental, una opción que probablemente no le ofrezcan los otros clubes interesados.

El Getafe necesita vender y solo le quedará un año de contrato

Aun así, el Villarreal se mantiene atento. El contexto invita a ello. El Getafe necesita vender y Milla es una de sus piezas con mayor mercado. La situación económica del club madrileño, con la necesidad de ajustar cuentas y rebajar masa salarial, le empuja a escuchar ofertas. La entidad azulona necesita reducir el desfase de 9 millones de euros que ha provocado en su límite salarial la decisión del Crystal Palace de no ejercer la opción de compra por Christantus Uche. Esta situación le impediría a día de hoy inscribir nuevos jugadores y condiciona por completo la planificación del próximo verano.

En su cuarta temporada en el Coliseum, el centrocampista madrileño ha brillando especialmente este curso al firmar 9 asistencias en 33 partidos en LaLiga, todos como titular y 32 de ellos completos, con lo que roza ya los 3.000 minutos de juego. Solo se ha perdido, de hecho, un choque y fue por sanción.

En ese sentido, este verano aparece como una ventana clave para el futbolista ya que entra en la recta final de su contrato -que expira en 2027-, y eso obliga a tomar decisiones. Si no sale ahora, su valor podría reducirse considerablemente en los próximos meses.

Experiencia y cerebro para el centro del campo

Desde el punto de vista deportivo, la operación tiene lógica. El Villarreal busca experiencia y fiabilidad para su centro del campo en un momento en el que se avecinan cambios con las probables salidas de Dani Parejo y Pape Gueye. Milla ofrece un rendimiento contrastado, conocimiento de la competición y una alta capacidad para asumir responsabilidades en la sala de máquinas. Su temporada, con cifras destacadas en asistencias, refuerza esa idea.

En el Getafe, mientras tanto, asumen que van a perder al jugador si llega una oferta potente. Es un futbolista clave para Bordalás, uno de los pilares del equipo en los últimos años, pero también un activo importante desde el punto de vista financiero. Su salida, en caso de producirse, ayudaría a aliviar la situación económica del club y facilitaría la planificación del próximo curso.