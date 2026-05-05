La planificación del Villarreal 2026/2027: continuidad, cantera y sin elevado gasto

El Villarreal quiere aligerar masa salarial y no se plantea un mercado demasiado agresivo en cuanto a compras; se escucharán ofertas por futbolistas con mucho mercado y hay otros cuatro jugadores que terminan vinculación y saldrán para dar espacio y sueldo a nuevos fichajes

La negociación entre Marcelino y el Villarreal se rompió cuando el club ofreció solo un año más de contrato al asturiano. Pero esto solo fue el detonante. La propuesta no gustó en absoluto al técnico ya que la interpretó como una falta de confianza en su proyecto. Pedía al menos dos años para seguir sentando sus bases. Sin embargo, la duración del contrato no fue la única diferencia entre ambas partes. También hubo discrepancias en cuanto a la planificación de la próxima temporada.

El motivo de esta controversia en la planificación vino motivada por las grandes ambiciones de mercado de un Marcelino que quería competir en Champions con un equipo reforzado con varios fichajes de alta alcurnia frente a un Villarreal que pretende ser más contenido en las compras estivales, que quiere rebajar la masa salarial de su primera plantilla y que quiere dar un mayor protagonismo a su cantera.

Las cuentas 25/26, negativas

El Villarreal aprobó un presupuesto récord para la temporada 25/26 de 215,2 millones de euros, equilibrado en ingresos y gastos. Este fuerte aumento se apoyó en la participación en la Champions League y en una gestión eficiente, buscando mantener la sostenibilidad tras cerrar el ejercicio 24/25 con 13,7 millones de beneficio. En este sentido, y según informa la Cadena COPE, el balance está en pérdidas por los elevados sueldos de la plantilla y la inversión en algunos fichajes de alto precio. El club tiene que equilibrar los números y ser más comedido en las inversiones, incluso planteándose fichajes de jugadores que terminen contrato.

Pese a los buenos resultados en Liga y a la nueva clasificación para Liga de Campeones, la pésima actuación en Champions 25/26 ha reportado unas cantidades exiguas a nivel económico por rendimiento deportivo (18,6 millones por participar más 700.000 euros por un empate), dejando un total de 19,3 millones de euros en las arcas, una cantidad que no permitirá reinvertir grandes cantidades o realizar enormes dispendios.

Una masa salarial alta

Para la temporada 2025-2026, el Villarreal ha contado con un límite salarial de 173 millones de euros, manteniéndose como uno de los clubes con mayor inversión en plantilla de LaLiga. La masa salarial estimada del primer equipo ronda los 83,6 millones de euros brutos (incluyendo las primas), una cantidad que el club pretende ahora contener.

El club tiene en nómina a futbolistas con contratos todavía largos como Mikautadze -el que más cobra con un salario superior a los 4,5 millones de euros anuales-, Juan Foyth (4,16 M€), Renato Veiga (3,75 M€) o Nicolas Pépé (3,54 M€) que obligan a una revisión del gasto salarial y a medir el gasto en fichajes y salarios a partir de la próxima temporada.

Como mínimo, hay cuatro futbolistas que aligerarán esta masa salarial al concluir sus contratos o cesiones. Del mismo modo, hay jugadores como Pape Gueye que tienen un gran mercado y por los que se escucharán ofertas ya que son futbolistas con gran cartel y que pueden reportar ingresos interesantes cercanos a los 45 millones de euros.

Thomas Partey (4,15 M€)

Thomas Partey aterrizó como agente libre y solo firmó por un año. Es el tercer jugador que más cobra de la actual plantilla, por lo que lo lógico es que salga.

Dani Parejo (3,12 M€)

El mediocampista de Coslada termina contrato y todo apunta a que colgará las botas al finalizar la actual temporada, aunque todavía no hay nada oficial al respecto. Su salario está en la zona media-alta, por lo que liberará otro importante gasto si decide ver expirar su contrato.

Rafa Marín (2,50 M€)

El futbolista sevillano, cedido por el Nápoles, regresará probablemente a Italia ya que la entidad napolitana le ha venido siguiendo los pasos y quiere hacerle un jugador importante en su proyecto.

Alfonso Pedraza (2,20 M€)

El lateral tiene ya un acuerdo firmado con la Lazio, por lo que ya es seguro que se marchará liberando su salario.

Un gran gasto en fichajes

El conjunto castellonense reventó el pasado mercado ingresando alrededor de 108 millones de euros en ventas e invirtiendo al menos 101 millones en fichajes, en una ventana de traspasos marcada por la magnitud de los movimientos y por la importancia de las incorporaciones.

En cuanto a llegadas, el Villarreal realizó una inversión importante para reforzar su plantilla. El fichaje más destacado fue el de George Mikautadze, incorporado desde el Olympique de Lyon por 30 millones de euros, convirtiéndose en la operación más cara de la historia del club. También se sumaron Renato Veiga, procedente del Chelsea por 24,5 millones, y Alberto Moleiro, que llegó desde Las Palmas a cambio de 16 millones.

El club completó su mercado con otras incorporaciones relevantes como Santiago Mouriño, fichado del Atlético de Madrid por 10 millones, Tajon Buchanan, que aterrizó desde el Inter de Milán por 9 millones, y Tani Oluwaseyi, procedente del Minnesota por 8 millones.

Por último, el Villarreal reforzó su portería con la llegada de Arnau Tenas desde el PSG por 2,5 millones. En el apartado de cesiones, Rafa Marín se incorporó desde el Nápoles por un millón de euros, mientras que Manor Solomon lo hizo desde el Tottenham. A todo ello se añadió la llegada de Thomas Partey como agente libre, completando así un mercado muy movido en La Cerámica.

El el verano de 2025 también supo vender bien

En el capítulo de salidas, firmó varias operaciones de gran impacto económico. Álex Baena fue traspasado al Atlético de Madrid por 42 millones de euros, mientras que Yeremy Pino puso rumbo al Crystal Palace en una venta cifrada en 30 millones. A estas dos operaciones se sumó la de Thierno Barry, que se marchó al Everton por 32 millones. Además, el club ingresó 3 millones por Etta Eyong, que recaló en el Levante, y otros 4 por Ramón Terrats, que salió hacia el Espanyol.

La cantera también tuvo un papel activo en el último mercado. Andrés Ferrari fue vendido al Saint-Truiden belga por 2,5 millones de euros, y Jorge Pascual salió traspasado al Granada por 500.000 euros. Junto a estas operaciones, se produjeron varias salidas sin coste o en forma de cesión: Kiko Femenía firmó por el Getafe, Denis Suárez por el Alavés, Eric Bailly se marchó al Oviedo y Raúl Albiol puso rumbo al Pisa.