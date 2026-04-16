El Villarreal ya agita el mercado: tres jugadores de LaLiga son el objetivo

Guido Rodríguez, Luis Milla y Antonio Blanco son los tres futbolistas que sondea la dirección deportiva amarilla; todo sigue a expensas de la elección del nuevo entrenador ante la probable marcha de Marcelino y de futbolistas como Parejo o Thomas Partey

Con la temporada ya prácticamente cerrada y tan solo a expensas de cerrar matemáticamente la clasificación para la próxima edición de la Champions League, el Villarreal ha sido uno de los primeros clubes en ponerse manos a la obra a planificar el próximo curso.

El objetivo, una temporada más, es conformar un equipo de plenas garantías en Europa que mejore la pésima imagen ofrecida en Champions este curso. Con Marcelino más fuera que dentro, la primera piedra debería ser el nuevo entrenador o la confirmación de la continuidad del asturiano, pero la dirección deportiva ha decidido que hay operaciones que ya deben comenzar a tratarse.

Jorge Rodríguez y Miguel Ángel Tena han decidido iniciar contactos con técnicos a expensas de dilucidar el futuro de Marcelino. Se está hablando con otros entrenadores tras no producirse avances en la negociación con el asturiano para su renovación. De hecho, ya suenan varios nombres: Iñigo Pérez, Imanol Alguacil, Andoni Iraola y Míchel Sánchez son los técnicos que están sobre la mesa, un póker con un perfil bastante parecido.

La figura del entrenador, clave en todo este proceso, debería ser el primer paso pero no el único que están comenzando a dar los directores deportivos. El Villarreal está muy cerca de ver llover una lluvia de millones de euros procedente del Atlético de Madrid en concepto de bonus por los fichajes de Alexander Sorloth y Alex Baena, un extra que podría alcanzar hasta 12 millones de euros y que harían al club lanzarse a por varios futbolistas de LaLiga, todos ellos centrocampistas.

Dani Parejo y Thomas Partey terminan contrato con el Villarreal

Según informa Radio Castellón SER, la puerta de salida se abrirá para Dani Parejo y Thomas Partey. El de Coslada termina contrato y todo apunta a que colgará las botas a final de curso, una vez que el equipo haya culminado sus objetivos. El de Ghana, que solo firmó un año de vinculación, no ha rendido al nivel que se esperaba de él y todo apunta a que hará las maletas a final de temporada. Sus problemas judiciales tampoco le ayudan y en el club son conscientes de que se podría enfrentar a una pena de prisión importante en un juicio que tendrá lugar a partir de enero de 2027.

Así las cosas, el objetivo prioritario es reforzar el centro del campo, una medular en la que interesan tres futbolistas:

Guido Rodríguez

Es el jugador que más gusta. Está cedido en el Valencia hasta el 30 de junio -su propiedad es del West Ham- y el club che está muy interesado en hacer un esfuerzo económico para quedárselo en propiedad. El jugador parece motivado con esta propuesta valencianista pero por el momento se deja querer por otros interesados. El Betis también añora su regreso, pero por el momento no hay avances en ninguno de los posibles caminos.

Luis Milla

Con contrato en vigor con el Getafe hasta 2027, su salida podría producirse este verano si no renueva, ante la posibilidad de partir gratis en 2027. Es un jugador muy completo llamado a dar un salto más en su carrera y el Villarreal puede ofrecerle ese escalafón superior jugando la Champions como líder del centro del campo amarillo.

Antonio Blanco

El cordobés termina contrato con el Alavés y está viviendo sus últimos meses en Mendizorroza. De hecho, ha rechazado varias ofertas de renovación del club babazorro, donde ya admiten que no podrán hacer nada por retenerlo ya que busca una salida a un proyecto de mayor envergadura.