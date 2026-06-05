Natan da una respuesta al Barcelona ante el interés en su fichaje

Aunque hay más clubes interesados en Inglaterra e Italia, desde la Ciudad Condal indican que el central brasileño solo dejaría el Real Betis por vestir de azulgrana. Otro cantar es que el club catalán llegue a la barrera fijada por los verdiblancos

La planificación en el Real Betis avanza sin prisas. Hay que medir cada paso en un verano clave por todo lo que supone el regreso a la Champions. Por ello, antes de pasar a la acción de forma definitiva, Manu Fajardo esperar cerrar las ventas necesarias para cuadrar las cuentas antes del 30 de junio (harán falta 20 millones de euros en plusvalías). Será entonces cuando se conozca realmente el margen económico disponible para acudir al mercado, el cual también se vería incrementado en caso de producirse más traspasos de los previstos.

El Real Betis se hará fuerte para retener a sus baluartes

En este sentido, ESTADIO Deportivo ya informó de que el plan pasa por retener a piezas clave como Abde o Natan, priorizando salidas menos sensibles a nivel deportivo y que puedan dejar una ganancia económica, como las de Sergi Altimira y Nelson Deossa. Pero tanto el extremo como el central están en el punto de mira de clubes poderosos. Algo que no asusta en La Cartuja, donde se harán fuertes para aguantar las embestidas. Si por el marroquí se remite a su clausula de rescisión de 60 millones de euros, con el brasileño solo se negociará a partir de 40 millones.

Conversaciones entre André Cury y Deco

En este sentido, ayer mismo salía a la luz que el agente de Natan, André Cury, se ha reunido en los últimos días con Deco, director deportivo del FC Barcelona, para abordar las condiciones de un hipotético fichaje. El de Itapecerica da Serra viene de firmar una gran campaña como verdiblanco en la ha disputado 3.755 minutos repartidos en 45 encuentros oficiales, llamando la atención no solo del club catalán. Aunque llegado el caso de tener que hacer las maletas, solo lo haría para vestir de azulgrana, según Mundo Deportivo.

Detrás del defensor bético andan también el Newcastle (que se ha lanzando a por Víctor Muñoz tras conocer el precio de Abde) y la Juventus. Pero su representante le habría comunicado a Deco en sus recientes conversaciones que el único equipo que cambiaría por el Real Betis es el Barça, donde Hansi Flick considera prioritaria la llegada de un central de jerarquía.

Las cuentas del FC Barcelona

Cabe recordar que el gran objetivo culé era el italiano Alessandro Bastoni, pero las altas pretensiones del Inter de Milán, que no baja de los 70 millones, habrían llevado a la entidad presidida por Joan Laporta a activar otras opciones, viendo con buenos ojos el ofrecimiento de Natan. Aunque su recuperación económica la permitirá regresar este verano a la famosa regla del 1:1, pudiendo invertir libremente el cien por cien de los ingresos obtenidos, el hecho de haber gastado ya 70 kilos (más 10 en variables) en la contratación de Anthony Gordon y estar detrás de Julián Álvarez para reforzar el ataque (no costará menos de 100 millones), provoca que el dinero disponible en el Camp Nou para apuntalar la defensa no sean tan astronómico.

El precio del traspaso de Natan

Al respecto, el citado medio apunta que Natan podría salir por 30 millones de euros más cinco en variables. Pero ya el pasado verano se hizo saber a los interesados que su precio de salida son 45 kilos. Solo unos días después de ejecutar la opción de compra de 9 millones pactada con el Nápoles, que recibió un millón más por la cesión, ya hubo una oferta de 27 millones que fue rechazada, presumiblemente del Leeds United o la Lazio.

Por ello, el FC Barcelona tendrá que rascarse el bolsillo si quiere llevarse a un futbolista que siempre ha declarado que está muy a gusto en el Real Betis, con el reto añadido de disputar la Champions. La postura en las oficinas de La Cartuja sigue siendo la misma, pudiendo conformarse quizás con 40 millones de fijo y el resto en variables. Mientras tanto, Natan solo estaría dispuesto a dar el paso si es para mejorar deportivamente.