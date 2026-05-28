El Barcelona aprieta por Julián Álvarez: nueva reunión con el Atlético de Madrid a la espera

El club catalán ha mantenido conversaciones con los representantes del delantero argentino con el que tienen un principio de acuerdo. El Barça va a presentar una nueva oferta al Atlético de Madrid. Esta vez sólo será dinero y no incluirá ningún jugador como ha pasado anteriormente con Ferran Torres

El FC Barcelona se ha puesto manos a la obra de manera rápida en este mercado de fichajes de verano, que aún no se ha abierto de manera oficial, para mejorar su equipo de cara a la próxima temporada. El club catalán ya tiene cerrado, a falta de oficialidad, a Anthony Gordon, que llega procedente del Newcastle United, y su siguiente objetivo es Julián Álvarez, del Atlético de Madrid. El Barça sigue avanzando en el fichaje del delantero argentino ya que ha mantenido conversaciones con sus representantes y ahora va a presentar una nueva oferta al Atlético de Madrid.

El FC Barcelona vuelve a la carga por Julián Álvarez con el que tiene un principio de acuerdo

El FC Barcelona sigue dando pequeños pasos para cerrar el fichaje de Julián Álvarez, quien está por la labor de abandonar el Atlético de Madrid a pesar de que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030.

El Barça y los representantes de Julián Álvarez se han reunido en las últimas horas y han alcanzado un principio de acuerdo para que el argentino se convierta en nuevo jugador del equipo que entrena Hansi Flick.

Ahora al FC Barcelona le quedaría convencer al Atlético de Madrid que por ahora se ha mantenido inflexible con una posible salida de Julián Álvarez ya que si no llega una oferta fuerte desde el punto de vista económico no dejará salir a un futbolista que por ahora ha rechazado las ofertas de renovación que le han realizado.

El FC Barcelona va a presentar una nueva oferta al Atlético de Madrid. En esta ocasión no habrá jugadores de por medio tal y como pasó hace unos días cuando el club catalán ofreció como moneda de cambio a Ferran Torres, más 70 millones de euros. El valenciano se negó a entrar en la operación. Ahora el FC Barcelona va a ofrecer cerca de 100 millones de euros por Julián Álvarez. Una cantidad de dinero que, en principio, no va a satisfacer al Atlético de Madrid ya que el club rojiblanco exige por el argentino 150 millones de euros.

La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid se ha ido complicando con el paso de los días después de que no haya contestado a las ofertas de renovación y porque el argentino está abierto a cambiar de aires. Arsenal y Paris Saint-Germain tienen en la agenda a Julián Álvarez, pero el delantero tiene como preferencia el fichar por el FC Barcelona en caso de que tenga que abandonar el club madrileño.