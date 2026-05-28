El Inter de Milán se lo deja claro al Barcelona: "Bastoni nunca pidió irse, está muy feliz aquí"

El caso Bastoni podría entrar en su recta final: Giuseppe Marotta, presidente de la entidad, vuelve a cerrar la puerta al Barça y reafirma que el central está feliz en el Inter de Milán: "Bastoni no ha pedido salir. Está contento aquí y nosotros no tenemos la necesidad de venderle"

El culebrón entre Alessandro Bastoni y el Barcelona podría tener punto y final, pero a favor de los intereses del Inter de Milán. Giuseppe Marotta, presidente del conjunto italiano, se ha querido pronunciar de nuevo por el posible fichaje del central de 27 años por el conjunto de Hansi Flick, que podría firmar alguna incorporación en la parcela defensiva en el próximo mercado de fichajes.

Giuseppe Marotta se lo ha vuelto a dejar claro al Barcelona, afirmando que el jugador "está contento aquí y no ha pedido salir". Cabe recordar que el central tiene contrato con el Inter de Milán hasta 2028, por lo que podría salir dentro de dos años, pero todo parece indicar que el futbolista de 27 años seguirá defendiendo los colores nerazzurri la próxima temporada.

Bastoni cierra un curso irregular entre lesiones y decisiones técnicas

Alessandro Bastoni viene de tener un final de temporada difícil. Entre lesiones musculares y decisiones tomadas por Cristian Chivu, el central del Inter de Milán no ha tenido mucho protagonismo, disputando tres de los últimos ocho partidos del equipo italiano en la Serie A. Sin embargo, el club se consolidó en la parte alta de la clasificación, llegando a alcanzar el título firmando 87 puntos, a diferencia de los 76 del Nápoles.

En este sentido, Bastoni ha disputado un total de 39 partidos entre todas las competiciones, dejando el registro de dos goles y cinco asistencias, lo que ha ido llamando el interés del Barcelona en los últimos meses. Por otro lado, el jugador de 27 años afronta un verano relativamente tranquilo al no disputar el Mundial con Italia, por lo que pondrá el foco en la siguiente temporada, dónde se espera que sea en el Inter de Milán.

El Inter de Milán cierra la puerta: Marotta y Ausilio blindan a Bastoni y descartan cualquier salida

Sin embargo, Marotta, como ha hizo en otras ocasiones, ha dejado claro, a través de declaraciones en DAZN, sobre la posible salida de Bastoni: Nosotros, en principio, no somos vendedores. Si un jugador se va, es él el que ha expresado la voluntad de irse. Debo decir que Bastoni nunca pidió irse. Está contento aquí y nosotros no tenemos la necesidad de venderle. Pienso que se quedará con nosotros todavía".

De la misma manera, Piero Ausilio, director deportivo del Inter de Milán, se mostró tajante en anteriores ocasiones sobre la situación de Bastoni: "No hemos recibido ninguna oferta relativa a Bastoni. Es un futbolista valioso para el Inter y para Italia, un jugador fuerte, un futbolista increíble y queremos retenerlo".

La futuro de Bastoni apunta a seguir ligado con el Inter de Milán: "Bastoni tiene contrato con el Inter y no hay indicios de que vaya a marcharse. Estamos contentos con él y estamos seguros de que seguirá aportando mucho. Si alguien está interesado, que nos llame, tiene nuestros números".

El Barça podría enfriarse con Bastoni: sin hueco en la zaga y con Christensen como posible vía de salida

El interés del Barcelona por Bastoni podría terminar enfriándose de manera definitiva. El jugador, además, no se ha mostrado públicamente a favor de un fichaje por el conjunto de Hansi Flick, que cuenta con efectivos de sobra en el eje de la zaga: Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín, Ronald Araujo y Andreas Christensen. Para que la llegada del central de 27 años fuera una realidad, alguno de los futbolistas mencionados debería salir.

Por ello, el único jugador que podría tener opciones reales de salir en este mercado de fichajes es Andreas Christensen. El danés, con contrato hasta junio de este año, viene de estar prácticamente toda la segunda vuelta de LaLiga EA Sports sin jugar por una grave lesión que sufrió a finales de diciembre. De hecho, solo disputar 30 minutos en la última jornada del campeonato doméstico, en la derrota ante el Valencia.