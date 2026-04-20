El Inter responde al interés del Barcelona por Bastoni: "Si alguien lo quiere, que nos llame"

El conjunto azulgrana prepara su ofensiva por Alessandro Bastoni, mientras los italianos responden con dureza ante las especulaciones, mientras Leonardo Bonucci se posiciona sobre el traspaso

El FC Barcelona sigue avanzando en la planificación del próximo mercado de verano con Alessandro Bastoni como uno de sus grandes objetivos defensivos. El central del Inter de Milán es una prioridad para reforzar la zaga de cara a la próxima temporada.

Desde Italia, Piero Ausilio, director deportivo del Inter, ha respondido públicamente al interés azulgrana. Aunque defiende la continuidad del jugador, no cierra completamente la puerta a una posible negociación en el mercado estival.

El Inter fija postura: tranquilidad, pero sin cerrar la puerta

Las declaraciones de Ausilio han marcado el punto de partida de este posible ‘culebrón’ del verano. El dirigente italiano quiso mostrarse firme, pero dejando un mensaje claro a los pretendientes. “Bastoni tiene contrato con el Inter y no hay indicios de que vaya a marcharse. Estamos contentos con él y estamos seguros de que seguirá aportando mucho”, explicó.

Sin embargo, su discurso incluyó una frase que ha encendido las expectativas en Barcelona: “Si alguien está interesado, que nos llame, tiene nuestros números”. El Inter, por tanto, no está buscando una venta, pero tampoco descarta escuchar ofertas si se presenta una propuesta convincente.

Bastoni, el perfil ideal para el Barça de Flick

La insistencia del Barça por Bastoni no es casual. El internacional italiano encaja perfectamente en la idea de juego impulsada por el cuerpo técnico, basada en una defensa adelantada, salida limpia de balón y agresividad tras pérdida.

Con 1,90 metros de altura, buena conducción y un destacado pie izquierdo, Bastoni es considerado uno de los centrales más completos del fútbol europeo. Su capacidad para anticipar y defender espacios amplios lo convierten en un perfil muy valorado en el Camp Nou.

Además, su estilo se adapta a un equipo que evita el bloque bajo y apuesta por dominar desde la posesión y la presión alta.

El factor clave: voluntad del jugador

Uno de los elementos que podría facilitar la operación es la predisposición del propio futbolista. Según diversas informaciones, Bastoni vería con buenos ojos un cambio de aires y tendría como prioridad recalar en el Barça.

Este factor es clave en negociaciones de este calibre, ya que podría presionar al Inter a sentarse a negociar si la oferta económica resulta adecuada. En el club azulgrana manejan una cifra límite cercana a los 60 millones de euros, cantidad que podría marcar el punto de partida en unas hipotéticas conversaciones.

Bonucci avala el fichaje

La figura de Bastoni también ha recibido el respaldo de voces autorizadas en el fútbol italiano. Leonardo Bonucci fue claro al analizar el posible encaje del central en el Barça. “Su manera de entender el fútbol casa muy bien con el estilo del FC Barcelona. Sabe leer el juego, anticiparse y es joven todavía”, afirmó en los Premios Lareus.

El exdefensa internacional considera que el salto al conjunto azulgrana sería natural para un jugador con sus características.

Un verano que apunta a culebrón

Con todos los ingredientes sobre la mesa (interés firme, jugador receptivo y club vendedor abierto a escuchar ofertas), el futuro de Bastoni apunta a convertirse en uno de los grandes focos del mercado de verano.

Por ahora, el Inter mantiene la calma y prioriza sus objetivos deportivos, aplazando decisiones definitivas. Mientras tanto, el Barça sigue trabajando en la sombra para intentar cerrar una incorporación clave en su defensa.

El mensaje desde Milán es claro: Bastoni no está en venta, pero tampoco es intocable. Y en ese escenario, el Barça ya prepara su movimiento.