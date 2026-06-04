La Real Sociedad explora opciones en el mercado para la sala de máquinas

El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo debe ser amplio y con alternativas en toda y cada de una de las posiciones para afrontar con garantías suficientes las cuatro competiciones que tiene que jugar. La demarcación de centrocampista está cubierta, a priori, pero desde Italia señalan el seguimiento a Martín Payero

La dirección deportiva de la Real Sociedad que lidera Erik Bretos ya se encuentra trabajando en la construcción del mejor equipo posible de cara a la próxima temporada. El ejecutivo del club txuri urdin quiere darle a Pellegrino Matarazzo un equipo lleno de alternativas en todas sus posiciones para afrontar con garantías todas las competiciones que tiene que disputar. A priori, una de las demarcaciones que no necesitan muchos retoque es la de centrocampista, pero desde Italia se señala a que la Real Sociedad está siguiendo de cerca a Martín Payero, quien ha rendido a buen nivel en la Cremonese.

Martín Payero es uno de los primeros centrocampistas que son relacionados con la Real Sociedad en este mercado de fichajes de verano. Según informa TuttoMercatoweb, el club vasco ha seguido de cerca la temporada del argentino en la Cremonese de la Serie A de Italia. En caso de querer reforzarse en la sala de máquinas, la Real Sociedad consideraría la opción de Martín Payero la cual no saldría demasiado cara.

Martín Payero es un jugador que esta temporada recién acabada ha ido de más a menos en la Cremonese en donde ha estado cedido por el Udinese. El centrocampista ha disputado un total de 25 partidos y ha acumulado 1.460 minutos de juego en los que ha marcado 1 gol, sin dar asistencias. La Cremonese no va a ficharlo y el futbolista vuelve al Udinese.

Martín Payero, de 27 años, aún tiene contrato con el Udinese hasta el 30 de junio de 2027, pero al entrar en el último año de relación contractual su fichaje no saldría muy caro. Más cuando su temporada no ha sido todo lo brillante que se esperaba de él. No deja de ser una opción que está sobre la mesa pero que de momento no ha ejecutado la Real Sociedad.

A Martín Payero le resta un año de contrato con la Cremonese

La Real Sociedad tiene centrocampistas más que suficientes de cara a la próxima temporada

La Real Sociedad, por el momento, está centrado en reforzar las posiciones de lateral derecho, central, extremo y delantero centro de cara a la próxima temporada antes que la de centrocampista debido a una simple razón: hay cantidad y calidad en la sala de máquinas del equipo que entrena Pellegrino Matarazzo actualmente.

La Real Sociedad ahora mismo tiene en plantilla a Jon Gorrotxategi, Beñat Turrientes, Carlos Soler y Yangel Herrera en la posición de centrocampista. Cuatro jugadores para dos posiciones. Número más que suficientes para afrontar una temporada en la que el equipo vasco tiene que disputar cuatro competiciones oficiales.

Una cantidad de futbolistas que se estima que está bien porque también se cuenta con que Yangel Herrera no esté lastrado por las lesiones, tal y como ha ocurrido en la temporada recién finalizada, en la que el internacional por Venezuela no ha podido ayudar todo lo que hubiera querido. En caso de que no salga ningún jugador de esta demarcación, la Real Sociedad trabaja en mejorar y en reforzar otras posiciones de la plantilla que tiene margen para seguir creciendo.