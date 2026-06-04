La confianza en Yangel Herrera condiciona el mercado de fichajes de la Real Sociedad

El internacional por Venezuela fue una de las grandes apuestas del club vasco en el pasado mercado de fichajes de verano, pero por culpa de las lesiones nunca dio el rendimiento esperado. En el club vasco esperan el mejor nivel del centrocampista y es por ello que, a priori, la dirección deportiva no tiene como prioridad firmar a un futbolista para la sala de máquinas

La Real Sociedad afronta un verano de profunda reflexión en el cual el principal objetivo es construir una plantilla lo suficientemente amplia y con alternativas para rendir y competir en las cuatro competiciones oficiales que va a disputar (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España). La dirección deportiva que lidera Erik Bretos sabe que le tiene que dar buenos jugadores a Pellegrino Matarazzo quien espera, a priori, refuerzos en defensa y en ataque y no tanto en el centro del campo debido a que hay confianza en que Yangel Herrera sea un fichaje más.

Yangel Herrera, limitado por sus lesiones en la Real Sociedad

Yangel Herrera fue una, sino la mayor, de las apuestas que realizó la Real Sociedad en el pasado mercado de fichajes de verano tras desembolsar al Girona FC unos 11 millones de euros para hacerse con sus servicios futbolísticos.

El internacional por Venezuela estaba llamado a ser importante pero tres lesiones, en el muslo y en el gemelo, no le han dejado tener continuidad, limitando su participación a 14 partidos oficiales y 562 minutos.

Escaso bagaje para un futbolista, de 28 años, que debía marcar diferencias y darle un salto de nivel a la posición de centrocampista.

Es por ello que en la Real Sociedad consideran que Yangel Herrera va a ser un fichaje de cara a la próxima temporada, ya que sus problemas físicos no le han permitido dar el nivel que sí ha exhibido en otros equipos del fútbol español como el Granda CF y el Girona FC.

La Real Sociedad tiene planes de reforzar otras posiciones antes que el centro del campo

La Real Sociedad tiene previsto hacer un esfuerzo en el mercado de fichajes de verano en esta temporada, pero la confianza que tiene en Yangel Herrera hace que la hoja de ruta sea el mejorar otras demarcaciones antes que la de centrocampista.

La Real Sociedad actualmente cuenta con Jon Gorrotxategi, Beñat Turrientes, Carlos Soler y el propio Yangel Herrera. Cuatro futbolistas para dos posiciones que hacen que la demarcación esté más que cubierta de cara a la próxima temporada. Sólo un contratiempo de alguno de estos jugadores haría que la dirección deportiva que lidere Erik Bretos le diera prioridad a reforzarla.

De hecho, la Real Sociedad tiene como objetivos el mejorar la posición de lateral derecho, en donde sólo tiene a Jon Mikel Aramburu ahora mismo como futbolista de garantías, la de central, debido a que la salida de Caleta-Car ha dejado un hueco que hay que cubrir, la de extremo, porque Wesley Gassova no ha rendido nada, y se busca un delantero que pueda complementarse con Orri Oskarsson y Mikel Oyarzabal quienes están llamados a marcar diferencias en el aspecto goleador.

Es porque se espera que Yangel Herrera supere sus problemas físicos continuos por lo que la Real Sociedad, de momento, no le da tanta prioridad a fichar a un centrocampista ya que ahora mismo cuenta con cuatro futbolistas que le da suficientes garantías para competir.