Nueva lesión de Yangel Herrera: el parte médico de la Real Sociedad

El centrocampista de la Real Sociedad tuvo que abandonar el campo a los cinco minutos de saltar a él y su participación en la final de la Copa del Rey corre serio peligro tras sufrir una lesión en el sóleo

Malas noticias para Yangel Herrera. El centrocampista venezolano, que no duró más de cinco minutos en el terreno de juego frente a Osasuna este pasado domingo en Anoeta, ha sido sometido en la tarde de hoy a pruebas médicas que han detectado una dolencia en el sóleo de su pierna izquierda, tal y como ha informado la Real Sociedad en el parte médico facilitado a través de su página web.

Según el escrito, "el jugador Yangel Herrera presentó unas molestias en el músculo sóleo de su pierna izquierda en el encuentro de ayer. Las pruebas realizadas hoy por los Servicios Médicos de la Real Sociedad confirman una lesión muscular. Su evolución marcará la disponibilidad.

De esta forma, Yangel Herrera se perderá al menos los dos próximos partidos de la Real Sociedad frente al Villarreal en La Cerámica y el Levante en Anoeta, siendo duda su vuelta para el choque ante el Alavés. Su presencia en la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, que se celebrará el 18 de abril, una semana después de recibir al conjunto vitoriano en Anoeta también está en duda y dependerá de la rapidez de su evolución.

El propio Pellegrino Matarazzo reconocía en rueda de prensa que la lesión de Yangel Herrera era una mala noticia para la Real Sociedad. "Yangel ha sufrido una desgraciada lesión en el sóleo, ha trabajado muy duro para volver a donde está ahora. Por supuesto, esperamos lo mejor y estoy seguro de que volverá y volverá más fuerte", dijo el técnico txuri urdin.

Yangel Herrera, hundido tras el cambio

El centrocampista venezolano saltaba al campo en el minuto 63 de partido en sustitución de Turrientes, pero el futbolista tenía que salir apenas cinco minutos más tarde, en el 68', dejando su sitio a Oskarsson. Herrera no pudo ocultar su frustración, tapándose la cara mientras era sustituido. En el banquillo igual, el mediocentro no encontraba consuelo aunque fueron varios los compañeros que acudieron a él para arroparle, e incluso Matarazzo, pero el internacional 'Vinotinto' no pudo reprimir las lágrimas.

Aihen vuelve al grupo; Kubo sigue al margen

En lo que respecta al entrenamiento de esta mañana en Zubieta, en el que evidentemente no ha estado Yangel Herrera, la novedad ha sido la vuelta de Aihen Muñoz, que ha hecho trabajo parcial con el grupo y en función de su evolución esta semana podría volver a la lista de convocados para el duelo de este viernes ante el Villarreal.

Al margen ha vuelto a trabajar Take Kubo, que sigue con su proceso de recuperación de su lesión de isquiotibiales que se produjo el 18 de enero. Las sensaciones del japonés van mejorando día a día y su vuelta está prevista para después del parón, ante el Levante o bien frente al Alavés. Las otras ausencias en la sesión de trabajo han sido la de los lesionados de larga duración Iñaki Rupérez y Álvaro Odriozola.