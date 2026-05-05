Oyarzabal ve ya "mucho camino" en la desventaja con el Betis y se molesta con las insinuaciones
El capitán donostiarra no da "la más mínima importancia a comentarios de la gente que pueda pensar" en una adulteración de la competición por la distensión de su equipo tras ganar la Copa del Rey y tener lejos el quinto puesto
"Ha sido un mal partido nuestro en el que no hemos estado acertados. Con balón estuvimos bien y defensivamente sí que no nos han generado en exceso, pero sí que han tenido más oportunidades que nosotros", reconocía en DAZN tras el Sevilla FC-Real Sociedad el capitán donostiarra, Mikel Oyarzabal, quien rechazaba antes de ir a zona mixta lo típico de estas fechas de que su equipo, con la Europa League asegurada tras conquistar la Copa del Rey, vaya ya 'en chanclas': "Todo el mundo quiere ganar; somos competidores, defendemos un escudo y vamos a salir a ganar todos los partidos. Hoy no ha podido ser, pero queremos acabar el año de la mejor manera posible a pesar de ganar el título, porque nos va a hacer ser mejores el año que viene".
Renuncia informal a la quinta plaza pese a que reciben al Betis este sábado
"Ahora mismo (el Real Betis) ellos están a 10 puntos. Faltan 12... Hay mucho camino. Más allá del puesto, queremos estar lo más arriba posible y acabar el año con buenas sensaciones", aseveraba el delantero internacional español, que respondió con un tajante "no" cuando se le cuestionó si, inconscientemente, la inminencia del Mundial de 2026 hace que los jugadores sean más cautelosos cuando hay muy pocas cosas en juego realmente.
Espejismo con la reacción del segundo tiempo
"Yo creo que esa primera ocasión (centro-chut desde la izquierda de Orri Oskarsson que se paseó por el área chica sin que el propio Mikel Oyarzabal llegara a remachar) nos ha dado un poquito de esperanza de que algo pudiese cambiar, pero es verdad que luego el gol llegaba muy rápido, en un error creo que nuestro, y ya no hemos sido capaces de generar excesivo peligro, de acumular ocasiones para hacerles sufrir un poco".
Falta de tensión, según Matarazzo
"Creo que no es problema de tensión, creo que no es problema de no ponerle ganas, digamos. Al final creo que los partidos son todos difíciles, nos han venido un poco en racha éstos, y esta mala sensación quizás que en nuestros últimos partidos hemos tenido, pues cuando vas encadenando días así creo que te cuesta un poco más darle la vuelta, pero bueno nos quedan cuatro partidos, nos quedan 12 puntos por delante, así que a intentar acabar de la mejor manera, porque es lo que nos va a dar ese respaldo para el año que viene empezar de la mejor manera también. No le doy la más mínima importancia a comentarios de la gente que pueda pensar eso (en referencia a una posible adulteración de la competición)".
"Voy a repetir lo mismo: creo que somos muy conscientes de dónde estamos, de lo que representamos y de que estamos defendiendo un escudo cada partido, cada entrenamiento; que las cosas nos salgan mejor o peor, puedo estar de acuerdo, y habrá días en los que estemos mejor o peor o más o menos acertados, pero no va a ser por desgana o por no esforzarse".
Primera jornada sin disparos a puerta de la Real
"Sí, es lo que te digo, creo que no hemos tenido claridad en base ofensiva, no hemos generado ocasiones, no hemos sabido encontrar espacios donde podíamos hacer daño y, cuando se te va empezando a hacer bola, creo que el partido en esos últimos minutos también ha ido un poco más por esos derroteros que a favor nuestro".