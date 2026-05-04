Matarazzo: "No entramos en nuestro juego"

El entrenador de la Real Sociedad se muestra contrariado con el rendimiento y resultado de su equipo en el Sánchez-Pizjuán

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha valorado la derrota de su equipo en el Ramón Sánchez-Pizjuán por 1-0 con el gol del chileno Alexis Sánchez. "No estamos contentos con el resultado, tampoco con nuestro rendimiento. El Sevilla hizo un muy buen partido, muy intenso. Lo quería mucho, se podía sentir desde el primer minuto, y tenía un estadio que lo estaba apoyando. Nosotros no entramos en nuestro partido, en nuestro juego, en nuestro fútbol", ha asegurado.

El técnico ha incidido en esta idea. "No estoy feliz hoy. No estoy contento con el rendimiento del equipo. El primer tiempo no fue suficiente. Necesitábamos diferente intensidad y encontrar soluciones", ha manifestado Matarazzo.

Para Matarazzo la diferencia entre el Sevilla y la Real Sociedad quedó plasmada desde el principio y eso acabó por decantar el marcador. "Se vio desde muy pronto que ellos quisieron más, diferente intensidad, muy agresivos. No fuimos tan competitivos como nuestros rivales hoy. No digo que los nuestros no quisieron, pero el Sevilla quiso más. Se vio en cada duelo. No hay mucho más que decir. No encontramos las soluciones correctas, con la estructura que teníamos no buscamos profundidad lo suficiente, que eso te permite encontrar más espacios en el centro del campo.

Son tres partidos los que suma la Real Sociedad sin conocer la victoria después de que conquistar la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid en La Cartuja. "Es normal que pase esto después de la final de Copa, que sea como una liberación emocional y necesites recuperarte, pero estamos en pleno proceso de recuperación", ha explicado Matarazzo para añadir: "Así que tenemos que rendir o queremos terminar esta temporada con fuerza, y no queremos perder otro partido, esa es nuestra sensación y el sentimiento que tuve también esta semana".

El ambiente del Sánchez-Pizjuán

El norteamericano también fue cuestionado por el ambiente el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. "Fue increíble, una gran atmósfera. El volumen, lo fuerte que sonaba, el apoyo que tuvieron fue muy especial...", ha respondido Matarazzo.

Así también quiso mirar al futuro y a los cuatro partidos que le quedan a la Real Sociedad para acabar la temporada. "Queremos terminar esta temporada fuertes y no queremos perder otro partido. Ese es nuestro sentimiento. Ese es el sentimiento que tuve también esta semana en el entrenamiento. Los jugadores no querían perder otro partido. Estábamos preparados para este partido, pero no", ha expresado Matarazzo.