La queja de García Plaza por la acción polémica del Sevilla - Real Sociedad: "Intervienen mucho"

El técnico nervionense sacó pecho por el buen partido de su equipo, que en su opinión mereció vencer con más comodidad, y puso el foco ya en el siguiente choque frente al Espanyol: "Ahora solo nos hemos metido en la lucha"

Como no podía ser de otro modo, Luis García Plaza fue un manojo de nervios en la banda del Sánchez-Pizjuán. Era mucho, demasiado, lo que se jugaba el Sevilla FC. Porque un nuevo tropiezo lo habría dejado al borde del abismo. La victoria por la mínima ante la Real Sociedad, a la que contribuyó en su medida una afición entregada, no asegura nada. Queda mucha tela por cortar. Pero no cabe duda de que se trata de una inyección de vida que hizo respirar aliviado al técnico nervionense, como a todos los sevillistas, una vez que Martínez Munuera decretó el final del partido.

Un triunfo que se quedó corto para García Plaza

"Estoy muy contento. Agradecer a la afición, que nos ha llevado en volandas. Somos muy merecedores de la victoria. Pero mucho. El resultado era de un partido fácil, 2 o 3 a cero. Hemos jugado muy bien al fútbol en la primera parte", comenzó analizando el preparador madrileño tras el choque en los micrófonos de DAZN, admitiendo que hasta él mismo acabó acalambrado por la tensión al realizar un mal gesto en uno de sus muchos vaivenes por la zona técnica.

Pero yendo al juego, el técnico sevillista insistió en que los suyos hicieron muchos méritos para llevarse tan valioso triunfo, al final reflejado en un solitario tanto de Alexis Sánchez que propició un sufrimiento innecesario en los últimos minutos. "Hemos sido muy superiores, sobre todo la primera parte. Lástima que solo haya sido 1-0 pero bueno... Esta permanencia el que la consiga va a sufrir mucho. Esto nos permite estar vivos, nada más. Parecemos el camarote de los hermanos Marx, esto va a ser de locos. Muchos equipos en pocos puntos. El sábado tenemos otra final, en casa con el Espanyol. Hay que hacer otro buen partido", añadió, pensando ya en la próximo 'final' en el Sánchez Pizjuán ante un rival en caída libre al que pueden adelanta en la tabla.

La mejoría del Sevilla FC con García Plaza

Haciendo balance de su breve etapa al frente del Sevilla FC, además, García Plaza quiso poner de relieve la evolución del equipo, recordando que no merecieron perder ante Osasuna. "Van cinco partidos, seis puntos... el otro día se nos fue un punto en el 99. El equipo ha ido mejorando y creciendo. El otro día en Pamplona fue una pena. El equipo ya dio buena imagen. Hoy creo que ha sido un partido muy completo. Hemos defendido y presionado bien. Todo lo que se puede hacer dentro del campo lo hemos hecho. Solo nos ha faltado más gol", se lamentó.

No quiere que bajen Levante, Mallorca, Alavés ni Elche

Mirando a sus rivales directos, además, el entrenador sevillista reconoció que no desea que baje ninguno de aquellos en los que ha estado, que son varios. "Mis ex equipos están todos ahí... espero que ninguno de ellos caiga", señaló en alusión a Levante, Elche, Mallorca y Deportivo Alavés, que es el que ha caído al pozo tras la victoria blanquirroja.

El gol anulado a Agoumé

Además, también se refirió García Plaza a la jugada polémica del choque, el gol anulado por fuera de juego a Agoumé, que estaba en posición legal. La explicación del colegiado fue que Castrín sí estaba en posición adelantada e influye en la jugada, al estorbar mínimamente a un defensor de la Real Sociedad cuando Kike Salas peinó el balón hacia atrás, dejándosela en bandeja al mediocentro francés.

"Fuera de juego no ha sido. Ha pitado que interfiere un jugador en la acción. Esas cosas las vemos en muchos campos. A favor y en contra. Intervienen mucho, tenían que dejar jugar mucho más", apuntó sobre una controvertida acción que su equipo no tuvo que lamentar, para cerrar su intervención recalcando que no hay nada conseguido porque restan cuatro auténticas 'finales' por delante: "Me agarro al trabajo. Hay que seguir. Si ganamos el sábado sí que damos un paso adelante. Ahora solo nos hemos metido en la lucha", sentenció.