Puntos uno por uno del Sevilla FC frente a la Real Sociedad: Ejuke encabeza la salvación sevillista

El equipo de Luis García Plaza ha conseguido el objetivo y los tres puntos frente a la Real Sociedad gracias al gol de Alexis Sánchez, saliendo el equipo de esta forma de los puestos de descenso; así lo hemos vivido y contado en directo

Era el día. No cabía el fallo para el Sevilla FC. El ambiente de rojo y la caldera antes del himno hacían presagiar una noche importante en Nervión, algo que finalmente ha llegado. El equipo de Luis García Plaza ha conseguido los tres puntos gracias a un gol en la segunda mitad de Alexis Sánchez. Distinta e, incluso, buena la sensación que el equipo ha dejado sobre el césped; siendo de las primeras veces que se ha visto a un equipo reconocible con García Plaza. A pesar del sufrimiento final, todo se ha acabado dando para que los de Nervión den un pequeño paso en la búsqueda de la salvación.

Las notas sevillistas frente a la Real Sociedad

Vlachodimos: 6

Poco del portero griego, para buena noticia sevillista, en el día de hoy. Muy atento en la distribución de juego hispalense y desatascando en la presión del equipo donostiarra. Partido más que correcto.

Carmona: 7

He sido el primero en criticarlo. Y mucho. Pero el del Viso del Alcor ha realizado un gran encuentro desde ese carril derecho, dejando a Barrenetxea con pocas opciones reales de peligro y partiendo bien en la base del ataque. Las condiciones las tiene, y cuando toma bien las decisiones... se nota.

Kike Salas: 9

Soberbio Kike Salas. Una vez más. El de Morón es uno de los ejemplos de que mucho es el talento que hay en la Carretera de Utrera, estando casi impecable en las acciones defensivas y muy atento arriba. Se ha convertido en el líder de la zaga y siempre correcto.

Castrín: 7

Otro buen partido del gallego. Eclipsado a lo mejor por el partidazo de Kike Salas, ya que no se mostró tan preciso como el de Morón de la Frontera. Sin embargo, vuelve a demostrar que merece seguir teniendo la camiseta de titular.

Suazo: 7

Le tocó bailar con las más 'feas'. En la segunda parte, contra Kubo. Con eso todo dicho. Y la mejor noticia es que poco pasó por su banda, estando el chileno más que atento a su marca y dejando poco lugar a las llegadas vascas.

Agoumé: 6

Correcto en el reparto de juego y en acciones defensivas. Desastroso arriba, llegando a desaprovechar varias ocasiones claras en la primera parte que podrían haber hecho mucho daño a los donostiarras.

Gudelj: 6

Algo parecido a lo de Agoumé, quitando lo del aspecto ofensivo. Partido aseado de Gudelj, que tuvo ese papel relevante en la recuperación del balón y el inicio de la jugada. Aparte de ello, la jerarquía que aporta sobre el césped.

Vargas: 5'5

Muy poco del suizo el día en el que los focos estaban puestos en él. Falló una muy clara que pudo haber sido el 2-0 y poca la calidad mostrada de la que atesora Rubén.

Ejuke: 8

El que revolucionó la primera parte. Sin acierto, pero el que se hecho al equipo encima en las acciones ofensivas, mareando por completo a Aramburu. El nigeriano ha demostrado que, en un Sevilla de mínimos, él sigue destacando. Pareció romperse en la segunda parte, pero volvió al campo aunque sin esa chispa de antes, también provocado por el cansancio.

Maupay: 6

Asistencia del delantero francoargentino a Alexis en el gol, de lo poco en el partido. El ariete estuvo peleón como casi siempre, pero con la falta de gol que poco soluciona al ataque sevillista.

Isaac Romero: 5

En una primera parte donde, quitando las opciones más peligrosas de Ejuke, la mayoría de las intentonas vinieron de disparos alejados. El lebrijano lo intentó también desde ahí, pero no le salió nada. Todo hace indicar que se marchó del campo por una lesión, teniendo que ser sustituido al descanso. Eso sí, no dejó de intentarlo.

Luis García Plaza: 7

Su mejor Sevilla ha sido en la primera parte. La pena es que el gol no haya llegado, ya que el equipo ha mostrado un carácter pocas veces visto con él al mando. De esta forma, claro que puede creer el sevillismo en la salvación.

Alexis Sánchez: 7

El chileno parece haber llegado para los grandes momentos. Y eso lo ha demostrado hoy. En el momento antes de los nervios florezcan, un disparo cruzado suyo ha puesto patas arriba Nervión y ha dado el primer paso para salir de los puestos de descenso.

Juanlu Sánchez: 6

No desentonó en los minutos que estuvo sobre el césped, cuando más se necesitaba aire nuevo.

Batista Mendy: 6

Parecido a Juanlu. Se necesitaba fuerza y aire, y eso lo aportó Mendy en esos minutos finales.

Peque: SC

Oso: SC