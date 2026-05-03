La carambola que podría asegurar el billete europeo al Betis la próxima jornada

Aunque son remota, existen alguna posibilidad de que a los verdiblancos les sobren las tres entregas finales de LaLiga en lo que al objetivo se refiere, amarrando como poco la Conference League si ganan en San Sebastián, no lo hace el Athletic y España logra el cupo extra para UCL

Aunque es complicado, el Real Betis podría asegurar su objetivo, que no es otro que clasificarse por sexta campaña consecutiva para competiciones continentales, a la finalización de la jornada 35ª, por lo que la sobrarían las tres últimas. Debe darse una carambola, es cierto, aunque huelga decir que amarrar la participación en la Conference League sería un premio menor con el que no se conformarían los heliopolitanos, máxime si se cumple una de las tres premisas necesarias, que avivaría el deseo de quedar quinto y jugar la próxima edición de la Champions League la friolera de 21 años después de su anterior y única participación.

Ganar a la Real, que no lo haga el Athletic al Valencia y que España certifique su cupo extra, obligado

Para que se alineen los astros a favor del Real Betis en la próxima jornada, los de Manuel Pellegrini deben ganar a la Real Sociedad en Anoeta (el próximo sábado 9 de mayo a partir de las 21:00 horas) para alcanzar los 56 puntos, dejando de paso a su oponente, que tiene plaza segura en la Europa League como campeón de la Copa del Rey, fuera de cualquier opción de cazarle, pues estaría a 13 unidades a falta solamente de nueve.

La segunda exigencia es que el Athletic Club no gane el domingo 10-M a las 16:15 horas al Valencia CF en San Mamés, ya que los vizcaínos se llevan el duelo directo con los verdiblancos y están empatados a 44 puntos con un Getafe CF que lo pierde. Ya no podría darse un hipotético triple empate entre ellos a 56 en el que caerían los del 'Ingeniero', en un escenario con el RC Celta por delante y este trío detrás, ya que el tropiezo vasco lo impediría. A dos con los de Bordalás se lo llevan los hispalenses, que asegurarían esa séptima plaza.

En tercer lugar, España debe certificar su cupo extra de Champions League previamente, durante la semana entrante, para que el quinto de LaLiga sea de UCL, el sexto sea el que complete la Europa League y el séptimo vaya a Conference. Hay varias combinaciones para no esperar a las finales de los tres grandes torneos sin celebrar el éxito hispano: que Atlético de Madrid (ganando) y PSG se clasifiquen para la final de la Liga de Campeones, que el Rayo Vallecano sea finalista y el Friburgo no en UEL...