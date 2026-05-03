Puntos uno a uno del Real Betis en su duelo de LaLiga EA Sports ante el Oviedo: Los 'jugones' toman el mando

Pellegrini acumuló calidad y prendió la llama del Betis más vertical y vistoso, con Cucho como principal agitador respaldado a la perfección por Fornals, Lo Celso, Antony, Abde o Amrabat

Cuando existe la posibilidad de juntar a Lo Celso, Antony, Abde, Fornals, Amrabat, Cucho Hernández... resulta casi imposible que no prenda la superioridad bética sobre el verde. No importa que tarde en carburar, porque el peso de la calidad termina por imponerse, como ocurrió contra el Oviedo.

El fútbol se agitó en los últimos metros con asociaciones continuas entre 'jugones' que se entienden desde la generosidad y que conectaron sus virtudes: la capacidad de Fornals para ser indetectable, los chispazos de Antony, la verticalidad de Abde, la clase para asociarse de Lo Celso y, por supuesto, la movilidad y precisión del 'Cucho'.

Dominio individual y colectivo

El Betis voló sobre sus 'peloteros' y sustentado sobre un sistema colectivo que solo realizó concesiones en los primero minutos. Una vez rodado, fue imposible pararlo con tantas dosis de talentos perfectamente explotado.

Así jugaron los verdiblancos

ÁLVARO VALLES: 7

Se mostró muy fiable cuando el Oviedo lo intentó en varias ocasiones en los albores del partido, con intervenciones en las que transmitió una enorme y tranquilizadora seguridad. Ya em la segunda mitad salvó un mano a mano con Reina.

BELLERÍN: 7

Muy activo desde el arranque, tiró del Betis cuando más le costaba romper la presión del Oviedo con incorporaciones meteóricas en ataque que permitían generar superioridades y poner en ventaja a Antony. Atrás, con pocos problemas.

DIEGO LLORENTE: 6

Entró por la lesión de Bartra y estuvo sólido cuando el Oviedo se plantaba en los primeros 20 minutos con cierta facilidad en los aledaños de Valles, para después controlar la situación sin demasiados sobresaltos.

NATAN: 7

Apenas hizo concesiones a Fede Viñas, que en ningún momento se encontró cómodo, porque en todo momento lo tuvo demasiado pegado, menos en el gol anulado porque partió en fuera de juego.

RICARDO RODRÍGUEZ: 5

Cumplió otra vez sin alardes. Apenas si penetraron por su banda y obligó a centros sin ventaja, aunque se notaron nuevamente sus carencias en la faceta ofensiva, lo que obligaba a Abde a hacerlo todo por la izquierda.

AMRABAT: 7

Empezó dubitativo ante el entusiasmo carbayón, pero no tardó en controlar la situación en la medular con su despliegue de tentáculos, que alcanzaron casi todo el terreno de juego, con acciones defensivas providenciales. Compatibiliza contundencia con finura.

FORNALS: 7

indetectable para el sistema defensivo visitante, es lo que marcó la diferencia cuando más le costaba al Betis. Rompió con desmarques en distintos frentes del ataque que enloquecieron a la defensa y generaron multitud de espacios.

ANTONY: 8

El Betis lo notó cuando empezó a entonarse ayudado por los desdoblamientos de Bellerín. El brasileño profundizó, sobre todo por dentro, y firmó una asistencia más con un pase medido a Abde en el segundo tanto.

LO CELSO: 7

Guadianesco quizás, pero cuando aparecía el Betis cambiaba el ritmo y el semblante, con visión de juego y capacidad para asociarse en muy pocos metros. Acabará LaLiga a un gran nivel después de su grave lesión,

EZ ABDE: 8

No entró en el partido de inmediato, pues el Betis percutía más por la derecha, pero cuando lo hizo resultó decisivo al acariciar el tanto a pase de Lo Celso y anotar el segundo llegando desde atrás. A partir de ahí, activó la moto y generó de manera constante.

'CUCHO' HERNÁNDEZ: 9

El colombiano fue una referencia móvil constante, de primer nivel, porque ofreció múltiples líneas de pase por su dinamismo y desmarques y estuvo donde debía para adelantar al Betis con un remate desde la frontal. Después, anotó el tercero con un auténtico golazo que demuestra su categoría. Delanterazo.

MANUEL PELLEGRINI: 7

El técnico chileno desplegó su once de gala, con una clara vocación ofensiva y protagonismo para los 'jugones', y supo retocar sobre la marcha el planteamiento ante la elevada presión del Oviedo. Ya en la segunda parte, con el partido resuelto, dio descanso con acierto a algunos de los futbolistas más importantes.

RODRIGO RIQUELME: 5

Voluntarioso y dinámico por la derecha, buscó protagonismo pero no lo concretó en acciones claras.

MARC ROCA: 5

Cumplió con la tarea en un encuentro en el que el Betis ya había quitado el pie del acelerador.

DEOSSA: 5

Un par de arrancadas propias de su potencia en un partido con todo a favor. No sirve como termómetro.

ISCO: 6

Presente en prácticamente todas las acciones desde que entró, tanto en corto como en largo. Referencia absoluta cuando cuando pisa el césped.

CHIMY ÁVILA: 5

Apenas si intervino en los pocos minutos que estuvo sobre el césped.