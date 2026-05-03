Antony ya no sabe cómo convencer a Ancelotti: firma la mejor temporada de su carrera

El de Osasco protagonizó el robo a Colombatto y la asistencia a Abde con su pierna mala, con lo que alcanza los 13 goles y 10 pases decisivos en la 25/26, por encima de una 21/22 en que brilló con el Ajax para convencer al Manchester United de pagar 95+5 millones de euros por él

Se empleó a fondo Antony Matheus dos Santos al filo del descanso, presionando junto a Sofyan Amrabat a un Santiago Colombatto que se hizo un lío con el balón y se lanzó sobre él con el fin de forzar una falta que no vio Cordero Vega. El contragolpe, la joya de la corona de los verdiblancos este curso, permitió al paulista asistir con su pierna mala (habría que precisar que la menos buena) a un Ez Abde que marcaba el 2-0 a puerta vacía. Luego, mediado el segundo tiempo, Manuel Pellegrini daba descanso al '7' para no sobrecargar su pubis, que no ha impedido que, a falta de cuatro jornadas, éste haya firmado ya la mejor temporada de su carrera.

Con 13 tantos y 10 asistencias, el extremo de Osasco ha superado las 22 participaciones de gol (12+10 en 33 partidos) que constituían el récord hasta la fecha. Fue en la 21/22, convenciendo de pleno al Manchester United para pagar al Ajax lo que le pidió: 95 millones fijos y cinco en variables por el canterano de Sao Paulo. Ahora, con esas 23 incidencias directas en 42 duelos oficiales, se pulveriza una marca que todavía podría mejorar en caso de que el atacante bético 'moje' de alguna forma en San Sebastián, en casa ante el Elche CF, en la visita al Camp Nou y en el cierre en La Cartuja ante el Levante UD, ya con ciclo de amarillas cumplido por si acaso.

El Mundial de 2026, en el horizonte

Con Neymar lejos de su mejor estado de forma, Rayan con muy poco experiencia internacional y Luiz Henrique también lejos de su mejor versión, las lesiones de Rodrygo y Estevao, que no les permitirán recuperarse a tiempo, podrían allanar el camino de Antony hacia el Mundial de 2026. Al menos, eso es lo que espera de Osasco (el bético, que también comparte orígenes con un madridista que se lo pierde por su dolencia del cruzado), aunque Carlo Ancelotti, que no lo convoca desde su primera lista con Brasil (allá por junio de 2025), hace cuentas para ver si juega por derecha con quien más en forma está o improvisa con algún otro extremo a pie natural (le gustan cambiados).

Las fechas de la prelista y la nómina definitiva de Brasil

El próximo lunes 11 de mayo, la CBF, con Carlo Ancelotti como principal responsable, divulgará una prelista de hasta 55 jugadores de la que saldrá, justo una semana más tarde (el lunes 18 de mayo), la definitiva de 26 elegidos para la magna cita de Estados Unidos, Canadá y México, un Mundial de 2026 que arrancará el próximo jueves 11 de junio a las 21:00 horas (en España) con el duelo inaugural entre los aztecas y el combinado de Sudáfrica. Lo normal es que Antony Matheus dos Santos figure entre la primera nómina, jugándose el todo por el todo en las últimas jornadas superar la criba definitiva.