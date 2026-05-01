Descartado Estevao: se despeja un poco más el camino de Antony hacia el Mundial

Luiz Henrique (un gol y una asistencia únicamente en este 2026 con el Zenit) y el joven Rayan (3+2 en 12 partidos desde que llegó en enero a la Premier) son los grandes rivales a priori del de Osasco en un extremo derecho que se ha convertido en el gran quebradero de cabeza de Ancelotti

Había apostado por un tratamiento conservador para apurar sus opciones de estar listo para el Mundial de 2026, tras sufrir una rotura casi completa del tendón de la corva. Y eso que el Chelsea, el club que le paga, le instaba a operarse cuanto antes, olvidándose de la magna cita que arranca en poco menos de mes y medio en Estados Unidos, México y Canadá, para estar listo en la próxima pretemporada. Sin embargo, según avanza ESPN Brasil, la CBF ha descartado prácticamente la presencia de Estevao Willian en la lista definitiva de Carlo Ancelotti, con un quebradero de cabeza por las lesiones en el extremo derecho. Una última esperanza para Antony Matheus dos Santos.

Porque el de Franca era su titular en ese vértice superior de su 1-4-3-3, máxime desde que Rodrygo Goes se rompió en marzo el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. De esta forma, Estevao ha sido la apuesta con mejor resultado del técnico italiano desde su llegada, pues, aunque debutó con Dorival Júnior, el ex entrenador del Real Madrid le brindó la primera de muchas titularidades, respondiendo el paulista con cinco goles en siete partidos a sus órdenes. Su paisano bético, que solamente fue a la primera convocatoria en junio de 2025 tras el cambio de míster, se mantiene a la expectativa y prefiere hablar en el campo.

Antony, "triste" por los compañeros, también sincero: "Me da esperanza, sí"

"Es muy triste ver a jugadores lesionarse tan cerca de un Mundial. Hablé con Militao ayer, le deseé mucha fuerza, y también a Rodrygo. Es un momento complicado. Trabajamos toda la temporada para vivir esto. Me he estado cuidando mucho, me he mimado a diario para estar siempre en mi mejor forma. Respecto al puesto, me da esperanza, sí. Hay muchos jugadores compitiendo, pero quiero dar lo mejor de mí, terminar la temporada de la mejor manera posible para disipar cualquier duda en la mente de Ancelotti. Para mí, éstos no son sólo partidos, sino finales. Intentaré destacar lo máximo posible para lograr este sueño", confesaba Antony Matheus dos Santos en su entrevista con 'GloboEsporte', donde lógicamente se refirió a unas ausencias que pueden allanarle el camino hacia Estados Unidos, México y Canadá.

Luiz Henrique y Rayan, los grandes rivales de Antony

Como opciones naturales a ese extremo derecho, donde Rodrygo Goes era la excepción que confirmaba la regla de la preferencia de Ancelotti por zurdos que arranquen a pie cambiado, quedan por delante de Antony tanto Luiz Henrique como Rayan Simplício. El ex bético sigue contando con la confianza de los técnicos de la 'verde-amarelha', pese a que en Rusia ha bajado su rendimiento. Con cuatro goles y cuatro asistencias en 31 partidos con el Zenit, apenas ha firmado un 1+1 en lo que va de 2026, por los 13+9 en 41 globales y el 5+4 este año. Bastante mejor (5+2 en 12 partidos, 3+2 en 11 desde que llegó en enero a la Premier) está el carioca, de 19 años.

Neymar o Endrick, soluciones forzadas de Ancelotti en la derecha

"Para mí, Neymar es el jugador con más talento que he visto en mi vida. Pasé mucho tiempo con él en la selección nacional, y se nota que tiene un talento innato. Su facilidad con el balón es impresionante. Para mí, era el mejor. Él y Cristiano Ronaldo también. Cristiano me ayudó mucho, incluso en mi debut contra el Arsenal. Pero Neymar es excepcional. Veo los partidos del Santos por él. Se nota que es diferente. Espero de verdad que esté al 100% físicamente, porque eso es importante para todos nosotros", aseguraba Antony, que mantiene su sueño de jugar otro Mundial, en 'GloboEsporte'.

Ya en su última comparecencia, Ancelotti admitía que el de Mogi das Cruzes, a sus 34 años, era de los pocos que merecían ser esperados, sin descartarlo en la lista final. Eso sí, con la coletilla: "Lo conozco y debe ponerse en forma". El caso es que Neymar apenas ha jugado once partidos este año tras su operación de rodilla, marcando cuatro goles y brindando tres asistencias, eso sí, al trantrán. En Brasil se especula con que él o Endrick (más acostumbrados a jugar como referencias arriba, de enganche o por la izquierda el primero) completen la nómina en banda derecha.