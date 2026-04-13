Antony hace propósito de enmienda: "Me callé y me puse a trabajar"

El extremo, sustituido al descanso en Pamplona y baja por tarjetas en Girona, tiene la receta para resurgir de las 'cenizas' a las que le condena el pubis

Antony Matheus dos Santos no es el mismo. De hecho, lleva unas semanas irreconocible. Sólo ha sido titular en dos de los últimos siete partidos oficiales y únicamente completó el de vuelta de octavos de final de la Europa League contra el Panathinaikos, cuando llegó su último tanto. Ninguna contribución más en ataque durante este periodo, lo que es raro en un futbolista que suma doce goles y nueve asistencias en 39 participaciones. Nada mal, de hecho, pero apuntaba a superar la mejor campaña de su historia (12+10 en 33 con el Ajax en la 21/22) y se ha estancado un poco.

El gran problema, quizás, es que está perdiendo gran parte de su sello, el regate y el cambio de ritmo, con los que realmente marca diferencias. La culpa, la osteopatía de pubis bajo que arrastra desde diciembre de 2025 y que le está obligando a jugar con dolor desde entonces. En Pamplona, sustituido al descanso (como en San Mamés) por la amarilla que acarreaba tras protestar el penalti señalado a favor del CA Osasuna, volvió a evidenciar serios problemas para imponer su mejor versión, aunque el atacante de Osasco ha hecho propósito de enmienda y, al igual que otros compañeros, lo ha verbalizado en sus redes sociales.

"Me callé y me puse a trabajar, porque a nadie le importa la triste historia hasta que me convierta en un referente", reza el 'graffiti' que compartía Antony en su historia de Instagram, un mensaje a navegantes que evidencia una especie de reconocimiento de deuda con la afición. Tiene margen todavía, pues restan siete jornadas de LaLiga (aunque se perderá la visita a Montilivi, fijada para el martes 21 de abril a las 21:30 horas, por acumulación de amonestaciones) y, como poco, la vuelta de cuartos de final de la Europa League, con la esperanza de alargar tres duelos más la aventura continental.

La operación, descartada

Como avanzó ESTADIO Deportivo, queda descartado que Antony pase por el quirófano para corregir su pubalgia, una realidad que confesaban a esta redacción desde su entorno más directo. Y no solamente por agotar sus esperanzas de jugar el Mundial de 2026 con Brasil, opción bastante remota ya al dejarlo Carlo Ancelotti fuera de la convocatoria previa a la lista definitiva. En el Real Betis están con las carnes abiertas por si decidiera cambiar de opinión, ya que la convalecencia, según los expertos, podría alargarse hasta los cuatro meses, con lo que su pretemporada e inicio de la 26/27 se vería ya comprometida seriamente.