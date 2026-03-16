Ancelotti sigue ignorando a Antony, aunque le da una última esperanza

El seleccionador brasileño propicia la primera llamada para la absoluta del extremo del Bournemouth Rayan en sustitución del gravemente lesionado Rodrygo, dejando abierta la puerta... a Neymar

El seleccionador absoluto de Brasil no ha contado tampoco en esta penúltima convocatoria antes del Mundial de 2026 con el extremo del Real Betis Antony Matheus dos Santos, que lleva once goles y nueve asistencias en lo que va de temporada, con lo que las opciones del paulista de formar parte de los 26 elegidos para la magna cita del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México se ven drásticamente reducidas, pese a que ha regateado el quirófano por su pubalgia. Carlo Ancelotti, que no lo nombró durante la rueda de prensa que ha ofrecido esta tarde, sí espera a un igual como Neymar Santos, del que dijo que "está bien con balón, pero aún lejos físicamente de su mejor estado de forma".

El otrora entrenador del Real Madrid divulgaba este lunes su citación para los amistosos del inminente parón Fifa ante Francia (a las 21:00 hora española del jueves 26-M en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachussets) y Croacia (a las dos de la madrugada del miércoles 1 de abril en el Camping World Stadium de Orlando, Florida), apostando por varias caras nuevas, entre ellas el extremo del Bournemouth Rayan Simplício, habitual de la sub 21 a sus 19 años, que sería a todos los efectos el sustituto del lesionado de gravedad Rodrygo Goes, aunque van también Gabriel Martinelli, Luiz Henrique y los indiscutibles Raphinha Dias y Vinícius Jr.

"Para esta lista quería sólo jugadores al 100%"

Explicaba Carlo Ancelotti que en esta citación quiso ver "sólo jugadores que están al 100%", pues "futbolísticamente" sigue y conoce a otros muchos, si bien prefería para estos dos amistosos "conocer personalmente a otros chicos y ver cómo se adaptan" a la concentración. "Para la lista definitiva del Mundial, que daremos el 18 de mayo, puede que vaya alguno que no esté al 100%, pero que sí pensemos que vaya a estarlo durante el torneo, para el que faltarán entonces 40 días", especificaba el transalpino, que ponía el ejemplo de Vitor Roque, del Palmeiras, que sufre un esguince de tobillo, pero que debe estar disponible entonces.

Ocho dudas y 18 fijos según todas las quinielas

"Tenemos varias dudas en defensa y el centro del campo; menos arriba, donde contamos con muchas opciones, eso sí. Por ejemplo, atrás cuento como fijos con Marquinhos y Gabriel Magalhaes, también Eder Militao si llega a tiempo de su lesión. En el medio hay otros como Lucas Paquetá, pero quise probar a Gabriel Sara y Danilo dos Santos, que lo están haciendo muy bien en Galatasaray y Botafogo", apuntaba Ancelotti, que no descartaba a nadie: "Hay que tener en cuenta posibles lesiones en los dos meses de competición que faltan, que serán muy intensos en Europa y el Brasileirao. Los jugadores que no están hoy pueden estar sin duda en la definitiva".

Según varias filtraciones en medios especializados de Brasil, el seleccionador tiene claros, salvo contingencias de última hora, 18 nombres, pero mantiene dudas en los últimos ocho. A saber, son fijos: el portero Alisson Becker (dos vacantes); los defensores Eder Militao, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Danilo, Alex Sandro y Wesley França (uno más por elegir); los centrocampistas Casemiro, Andrey Santos, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá (más 2-3), así como los atacantes Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Raphinha Dias, Gabriel Martinelli, Joao Pedro, Richarlison y Estevao Willian (faltarían 2-3).