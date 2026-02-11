Antony elude el quirófano y sueña en voz alta: "Ojalá podamos disfrutar de otra final"

Aunque no quiere usarlo como excusa, el extremo admite que la pubalgia le "incomoda" mucho, si bien se cuida "para estar siempre disponible"

Antony Matheus dos Santos está de dulce. El pasado domingo, un gol suyo, el décimo en lo que va de 25/26 (más ocho asistencias), brindó al Real Betis el triunfo en el Metropolitano y una pequeña revancha tras el 0-5 del jueves anterior en La Cartuja, que supuso una dolorosa eliminación en cuartos de final de la Copa del Rey. Y el de Osasco lo hizo pese a la pubalgia que arrastra desde hace casi dos meses, una dolencia que suele tener como obligada solución el quirófano. Sin embargo, como avanzó ESTADIO Deportivo este martes, el extremo paulista se librará de la operación, que podría acarrear hasta cuatro meses de convalecencia, ya que el tratamiento conservador al que se está sometiendo ofrece buenos resultados.

El atacante ha atendido este miércoles, tras no ejercitarse con el grupo, a los compañeros de 'La Jugada' de Canal Sur Radio, donde se refirió a sus problemas físicos, amén de analizar otros asuntos de actualidad. "Desde el partido del Getafe vengo jugando con muchas molestias. Me incomoda mucho; intento hacer las cosas, pero es difícil. Estoy haciendo tratamientos, porque no me gusta estar fuera. Sé el dolor que siento tras cada partido. No uso eso como excusa; siempre intento dar lo mejor y me cuido mucho para estar siempre disponible para el Betis. No me gusta usar esto como disculpa, pero es la realidad. El míster y los compañeros saben el sacrificio que estoy haciendo para jugar. Las críticas siempre están, aunque lo importante es estar mentalmente bien para intentar mostrar su mejor versión".

Eliminación en Copa

"Fue muy duro. La semana fue difícil después del partido. La afición esperaba mucho de nosotros. Para mí fue clave la charla del mister y hacer autocrítica todos. Todos, no uno ni dos ni tres. Y lo demostramos en Madrid. Tenemos que no sólo mirar las cosas malas que pasan, porque estamos haciendo una buena temporada en Europa League y somos quintos en LaLiga. Tenemos que aprender de los errores y seguir adelante, pasar página. La afición tiene razón (en estar enfadada), porque esperaban un partido especial e hicimos un partido muy feo. Hablamos mucho y sabíamos que teníamos que cambiar la intensidad; eso nos demuestra que somos una familia".

Cita en Palma de Mallorca

"Hicimos un partido muy bueno el domingo contra el Atlético de Madrid, pero tenemos que cambiar el chip y hacer otro mejor en Palma de Mallorca. Será un encuentro duro y difícil en el que hay que meter mucha intensidad. Es muy importante para ellos, que están pasando por un momento difícil, pero para nosotros también para estar arriba. Hay que estudiar bien al rival y ser inteligentes".

Esperando a Isco

"Isco es un crack. Siempre te hace las cosas más fáciles. Ojalá que se recupere lo antes posible. Debe ir despacio, día a día. Está pasando por un momento muy difícil, porque le vino una lesión nada más volver de otra. Estamos todos con él, el cuerpo técnico, el staff, los jugadores".

Mejor ya que la temporada pasada

"Feliz por los números, pero tengo que seguir mejorando. No me quedo en mi zona de confort. Quiero conseguir grandes cosas. Por la tarde con el fisio en casa sigo preparándome, después de trabajar con los del Betis por la mañana. Lo de tirar desde fuera del área es una cualidad que tengo. Da igual desde dentro o desde fuera, lo importante es que lleguen los goles".

Un año desde su llegada

"He vivido un año increíble; toda mi familia es muy feliz aquí. Estoy muy orgulloso de vestir la camiseta del Betis. He aprendido mucho. Me da mucho orgullo dónde llegamos, el equipo que tenemos aquí. Tenemos el sueño de jugar otra final, pero hay muchos partidos por delante. Hay que ser humildes y estar centrados en cada partido. Ojalá podamos disfrutar de otra final".

Mundial de 2026

"Cien por cien es un sueño. Vestir la camiseta de la selección es muy especial, pero primero tengo que hacer mi parte en el club y la selección será la consecuencia. Tengo que hacer mi trabajo; estoy con mi cabeza aquí, pero todo el mundo sabe que es un sueño jugar mi segundo Mundial y trabajo para eso".