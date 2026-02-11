Cucho, Chimy Ávila y Bellerín regresan en solitario en una sesión del Real Betis con una importante ausencia

El extremo brasileño ha sido la principal ausencia de una sesión donde Cucho Hernández, Chimy y Bellerín han estado realizando trabajo en solitario en uno de los campos anexo

El Real Betis regresa al ruedo, todo esto para preparar el enfrentamiento liguero que tendrá como rival al RCD Mallorca. Todo esto tras una semana extraña, donde es complicado calificar el sabor de boca con el que se han quedado los aficionados. La dura eliminación frente al Atlético de Madrid en casa, con hasta cinco goles de diferencia y una imagen mala, se pudo maquillar gracias al duelo en liga frente a los de Simeone, que dejó tres puntos en un campo difícil como es el Metropolitano. Incluso los datos arrojan que ya es el primer andaluz en haber podido ganar en ese estadio en LaLiga, casi nada.

El no jugar la competición del K.O arroja ventajas y desventajas, aunque sea complicado verlas. La clara desventaja es el no poder contar con una opción de título en esta temporada, con la final en la casa verdiblanca. Sin embargo, teniendo en cuenta el nivel de bajas del equipo, no es que venga del todo mal un pequeño descanso, teniendo en cuenta que pronto se avecina el aluvión de partidos europeos. Cabe recordar que, el pasado sábado, ni Cucho Hernández ni Chimy Ávila pudieron entrenar con normalidad. Estos nombres se sumaron a una lista de lesionados de renombre, con jugadores como Isco, Lo Celso y Bellerín como cabezas de cártel.

En la sesión de hoy, en el césped han estado presentes los dos puntas nombrados anteriormente, sumándose a ellos Héctor Bellerín. Los tres han realizado entrenamiento en solitario en uno de los campos anexo a donde lo estaba haciendo el primer equipo, una fase más en la recuperación de estos jugadores, convirtiéndose el caso del Cucho en casi una urgencia, con las necesidades ofensivas que el equipo de Pellegrini tiene. Por otro lado, una de las ausencias ha sido la de Antony, que ha estado entrenando en el gimnasio debido a sus molestias.

Poco a poco, parece que la enfermería se va vaciando, algo clave para la entidad verdiblanca sabiendo el maratón que pronto tendrá que afrontar el equipo. Hasta dos han sido los canteranos que se han visto sobre el césped, como son los casos de Rodrigo Marina e Ismael Barea. Cabe recordar que, en el caso de este último, fue uno de los regresos en este mercado de invierno tras una infructuosa aventura en el CD Mirandés, donde apenas estaba contando con oportunidades de juego.