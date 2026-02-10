Dani Fragoso sigue sin mirar el DNI: Emmanuel, el último salto

Tras promocionar hasta cuatro extremos, tres juveniles y uno del C, el míster de Mataró apostó contra el Ibiza por un central de 19 años que deslumbra a las órdenes de Javi Barrero, su sucesor

Dos victorias seguidas frente al Atlético Sanluqueño y la UD Ibiza, que compensan otras tantas derrotas previas contra Algeciras CF y Marbella FC, han vuelto a relanzar al Betis Deportivo, que sigue con el agua al cuello en el Grupo 2 de Primera RFEF, aunque, al menos, entregó en El Palmar a su anfitrión el 'farolillo rojo' y sigue con la flechita hacia arriba. El filial verdiblanco es actualmente decimoséptimo, con 21 puntos, a siete todavía de una permanencia que marca ahora mismo el FC Cartagena, gracias, en parte, al cambio de timón obrado en su banquillo.

Desde la llegada de Dani Fragoso, el segundo equipo heliopolitano ha sumado 10 unidades de 18 posibles, recuperando una esperanza que parecía perdida. Todavía no han debutado los dos fichajes invernales realizados, el central brasileño Robson Fernandes y el delantero Jorge Luis, recuperado de su cesión al Arenas de Getxo, por lo que el de Mataró ha tirado de los refuerzos que mejor conoce: los juveniles de División de Honor. El vigente ganador de la Copa de Campeones y del Grupo 4 de su categoría, que ha seguido su estela con Javi Barrero al frente y ya es flamante octavofinalista de la Youth League, tiene gente sobradamente preparada a su juicio para el salto.

De esta forma, el nuevo míster del B supo jugar con las fichas y el reglamento para ir cubriendo carencias con el juvenil A, como en los extremos con Antonio González, Rafa Oya y Rubén de Sá (o mirando al Betis C para reclutar a Miguel Haroun Kamara). Su última elección, Emmanuel N'Goran (N'Agoran en otras bases de datos), un poderoso central marfileño de 19 años fichado a principios de 2025 del Young African Promises FC y que deslumbra tanto en la Copa del Rey juvenil como en la propia UYL. Su estreno con los inmediatamente mayores, ejerciendo de titular en el perfil derecho del eje de la zaga junto a Elyaz Zidane (con los de su edad, en el zurdo al lado del diestro Curro Macías), resultó prometedor.

La 'rehabilitación' en su estatus de Borja Alonso, desatado con el cambio de entrenador

Aunque solamente jugó seis minutos ante el CE Europa en el debut de Dani Fragoso como responsable del primer filial verdiblanco, Borja Alonso ha ido haciéndose un sitio en las preferencias del técnico catalán. El extremo grancanario ya saltó tras el descanso en el segundo partido, ante el Juventud Torremolinos, quedándose desde entonces en la titularidad y desatando una pegada por la que se había hecho un nombre en el filial del Real Madrid. Con contrato en Los Bermejales hasta 2029, el '22' había pasado sin pena ni gloria a las órdenes de Javi Medina, aunque suma ya cinco goles y una asistencia tras sendos dobletes en los triunfos ante Atlético Sanñuqueño y UD Ibiza para convertirse en uno de los hombres de moda en el Betis Deportivo.