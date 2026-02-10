Un mes clave para recuperar sensaciones y fondo de armario

Por primera vez en lo que va de temporada, los verdiblancos encadenaran cinco jornadas de LaLiga en sábado o domingo y sin obligaciones intersemanales

Se aproxima el segundo tercio de la temporada 25/26 y, por primera vez desde que arrancara todo en agosto del año pasado, el Real Betis vivirá un mes natural jugando solamente un partido por semana, el del sábado o domingo, sin la obligación de actuar ya los miércoles o los jueves en la Copa del Rey (de la que quedó eliminado en cuartos de final ante el Atlético de Madrid) ni la Europa League. Su clasificación directa para octavos de final de la segunda competición continental le exime de la ronda 'play off' (19 y 26-F), regresando ya en la eliminatoria del 12 y 19 de marzo.

Encadenará, por ende, el conjunto verdiblanco en una fase sin precedentes hasta cinco entregas del torneo doméstico de la regularidad entre la visita al Metropolitano del pasado domingo 8 de febrero hasta la que hará al Coliseum de Getafe, todavía sin confirmación oficial, el 7-8 del mes que viene. Entre ambas citas, tocará comparecer este domingo 15-F en Palma de Mallorca (a partir de las 21:00 horas), recibir al Rayo Vallecano el sábado 21-F a las 16:15 y volver a ejercer de anfitrión en El Gran Derbi ante su eterno rival, el Sevilla FC, el domingo 1 de marzo a las seis y media de la tarde.

Una oportunidad pintiparada para aparcar las rotaciones tan habituales con Manuel Pellegrini, a la vez muy necesarias para refrescar el equipo cada 3-4 días, especialmente con los exigentes y distantes desplazamientos que obligaban a regresar a la capital hispalense ya en la madrugada del viernes o a ejercitarse en campo extraño para tomar tierra en el Aeropuerto de San Pablo a las puertas de un fin de semana, en ocasiones también con nuevo viaje el sábado para jugar el domingo y volver con la semana totalmente agotada. Además de poder incidir en que siga jugando un once más cercano al de gala, se ganará tiempo para que vayan volviendo los lesionados.

El calendario aproximado de regresos desde la enfermería heliopolitana

Antony Matheus dos Santos está dosificándose durante la semana para ir compaginando su pubalgia con entrenamientos y, sobre todo, partidos. No está lesionado de gravedad, aunque su dolencia es muy molesta y ha de saber convivir con el dolor. Salvo contingencia más importante, se descarta la operación, que, si fuera necesaria, se produciría en verano en caso no ser convocado para el Mundial de 2026. Esta semana está prevista la reincorporación con el grupo de Héctor Bellerín, que debería estar disponible ya ante el Rayo, como el 'Chimy' Ávila y el 'Cucho' Hernández, que se probarán ésta por si acaso. Antes de que termine febrero (dedos cruzados) se aguarda a Isco Alarcón, con el derbi como gran objetivo a la vista, mientras que para la segunda quincena de marzo estaría listo Sofyan Amrabat. Lo de Lo Celso, casi imposible antes de mayo.