Lindsey Vonn vuelve a pasar por el quirófano

La esquiadora estadounidense se ha sometido a una segunda operación y estaría en observación para controlar la hinchazón en la fractura de su rodilla

"La atleta estadounidense Lindsey Vonn fue ingresada y atendida por un equipo multidisciplinar. Por la tarde, fue sometida a una intervención quirúrgica ortopédica para estabilizar la fractura que sufrió en la pierna izquierda. Mañana a las 12:00 horas se publicará un nuevo boletín con información actualizada sobre el estado clínico de la paciente", publicaba a última hora del domingo el Hospital Ca' Foncello de Treviso en un comunicado, en el que confirmaba de esta forma que no era la rodilla y sí una fractura en la pierna izquierda el motivo por el que la esquiadora norteamericana se dolía y gritaba cuando era atendida en pista por los servicios médicos.

Los gritos de dolor de Lindsey Vonn paralizaron a los aficionados presentes en la pista de la estación de Cortina. La campeona olímpica tuvo que ser evacuada en helicóptero para ser trasladada a un hospital, previo paso al de Treviso, donde finalmente fue operada.

La actualización de su situación, que ha llegado este lunes, ha confirmado que Lindsey Vonn ha tenido que pasar de nuevo por el quirófano. No ha sido por otro motivo, sino para "estabilizar" la grave fractura en la pierna izquierda sufrida por la norteamericana.

Una segunda operación a Lindsey Vonn, para "evitar complicaciones"

La estadounidense ha sido operada por un equipo de cirujanos ortopédicos y plásticos, y ambas operaciones tenían por objeto prevenir "complicaciones relacionadas con el hinchazón y el flujo sanguíneo". Según Reuters, el médico personal de Lindsey Vonn estuvo presente en ambas operaciones, pero sólo como asistente de los doctores que realizaron la operación.

"Se recuperará, pero será un proceso largo. Este deporte es brutal y la gente debe recordar, cuando lo ve, que estos atletas se lanzan montaña abajo a una velocidad realmente vertiginosa", confirmaba a los medios presentes la directora deportiva del US Ski and Snowboard, Anouk Patty.

La familia de Vonn, "aterrada"

La desolación de los aficionados norteamericanos tras ver la caída se reflejó especialmente en la familia de Vonn, presente en la pista. "Sin duda, era lo último que queríamos ver", reconocía su hermana, Karin Kildow, a la NBC nada más suceder todo. "Fue aterrador, porque cuando empiezas a ver que se están preparando las camillas, no es una buena señal. Ella se atrevió muchísimo y lo dio todo, así que es muy difícil de ver, pero realmente esperamos que esté bien. (...) Sin duda, era lo último que queríamos ver. Sucedió rápido, así que cuando pasa, uno simplemente desea inmediatamente que esté bien", añadía antes de conocer lo que realmente le había sucedido a su hermana.