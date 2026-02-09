El abanderado español sentencia sobre Lindsey Vonn y su durísima caída: "Ha hecho un caballito con la puerta"

Quim Salarich lamentó el duro final de Vonn y desvela cuáles ha podido ser las causas que le han llevado a cometer ese error fatal

Quim Salarich, la mejor opción española en los Juegos de Milano Cortina 2026 y abanderado español en la ceremonia inaugural, ha regresado estos días a su 'cuartel general' en La Molina para preparar su participación en esta cita olímpica antes de viajar a Bornio el jueves para empezar a competir.

El esquiador catalán, pese a haberse aislado para centrarse en descansar, primero, y en preparar el eslalon del día 16, no ha podido evitar estar atento a lo ocurrido en los dos primeros días de competición, en los que la gran noticia ha sido la dura caída de Lindsey Vonn en el descenso femenino, que ha acabado con la campeona norteamericana de 41 años en el hospital tras ser evacuada en helicóptero y con la pierna izquierda fracturada, en lo que será seguramente el punto final a su exitosa carrera deportiva.

La esquiadora estadounidense ya había forzado su participación y había competido con el ligamento de una de sus rodillas roto. Participar era todo un reto para ella y el final vivido no ha sido el premio que esperaba. "La verdad es que fue una pena. La pobre ya lo había pasado mal porque casi no puede competir en los Juegos. Yo creo que se vio tan competitiva en los entrenamientos que ha querido ir a por todo", señala en declaraciones a Efe un Quim Salarich que sabe lo que es vivir lesiones y momentos duros.

Quim Salarich cree que Vonn podría estar "sobre-activada"

"Eso es lo que tiene el deporte de alto nivel y de riesgo; que una mala caída te puede dejar fuera. Y a ver cómo se recupera de ésta, ojalá le vaya todo muy bien", señala el abanderado español desde el pirineo catalán. Para Salarich, la excitación de tener que ganar y lo difícil que ya se lo habían puesto su compatriota Breezy Johnson y la alemana Emma Aycher, primera y segunda al final, pudo pasarle factura. "Igual salió a pista un poco, no excitada, pero 'sobre-activada'; y al llegar justo a cambio ha querido tensar la línea y ha hecho una línea mucho más recta de lo normal", añade el catalán.

"Lindsey Vonn hecho un caballito con la puerta y ha salido disparada", afirma sobre la causa de la caída, ya que aunque en principio parecía que la campeona estadounidense se había visto condicionada con su rodilla, en la repetición se observó claramente que se había enganchado con una puerta y había girado en redondo.

Lindsey Vonn fue trasladada a un hospital de Treviso, donde fue operada de urgencia de su lesión en la pierna izquierda y, según desveló el comité olímpico norteamericano, se encontraba "estable". El hospital confirmó la lesión y adelantó que este lunes, a mediodía, daría más información sobre el estado de la esquiadora.