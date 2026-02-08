Sander Eitrem, oro, récord olímpico y con Pau Gasol como 'padrino' en Milano Cortina 2026

El noruego se lleva el oro en los 5.000 metros de patinaje de velocidad; Benjamin Karl y Zuzana Maderova ganan en el gigante paralelo de snowboard; y Francia remonta para ganar el relevo mixto de biatlón

El noruego Sander Eitrem se convirtió en uno de los primeros grandes protagonistas de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 al asegurarse el primer oro en patinaje de velocidad, en la prueba de los 5.000 metros, y lo hizo con un tiempo (6 minutos, 3 segundos y 95 décimas) con el que ha batido un nuevo récord olímpico en la distancia.

La plata fue para el checo Metodej Jilek (6:06.48) y el bronce para el italiano Riccardo Lorello (6:09.22), que sumó una presea más para el país anfitrión. Tres jóvenes -el mayor tiene 23 años- y debutantes en los Juegos Olímpicos, que auguran un gran porvenir.

Los italianos se las prometían muy felices con Lorello cuando llegó el noveno par de la competición, en el que salieron juntos Eitrem y Jilek, y se desató la locura. El noruego y el checo disputaron una dura lucha que se llevó el primero ante un joven de 19 años que dará mucha guerra en los próximos campeonatos.

La final del patinaje de velocidad tuvo protagonismo español, ya que Pau Gasol fue el encargado de coronar a Eitrem y de ponerle la medalla de oro. El excampeón de la NBA, en su condición de miembro del COI, era el encargado de representar a este organismo en esta entrega de medallas.

Benjamin Karl sigue ganando y Marakova se estrena en snowboard

De un joven a un veterano que se niega entregar su corona. Benjamin Karl agrandó su leyenda y revalid��, con 40 años, el título de campeón olímpico de gigante paralelo de snowboard.

El austriaco tiró de veteranía y aprovechó un pequeño error del surcoreano Kim Sangkyum, la gran sensación de los Juegos, para derrotarlo en la final. Karl logra así su cuarta medalla olímpica, la segunda de oro, y con ella pone el colofón a una carrera plagada de éxitos. Tercero fue el joven búlgaro Terwel Zamzirov, que venció con 'photo finish' incluida, al esloveno Tim Mastnak.

En esta misma modalidad del gigante paralelo, la campeona femenina fue la checa Zuzana Maderova, quien se impuso en Livigno a la austriaca Sabine Payer. La italiana Lucia Dalmasso se llevó el bronce tras derrotar a su compatriota Caffont.

Francia reina en el biatlón

Francia tenía depositadas sus esperanzas en estos Juegos de Milano Cortina en la prueba de biatlón, donde cuenta con algunos de sus mejores competidores. Y el primer resultado le ha dado la razón. Con un equipo formado por Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot y Julia Simon, el equipo galo se ha hecho con la medalla de oro en el relevo mixto de esta modalidad.

Campeón olímpico en PyeongChang 2018 y plata en Beijing 2022, Francia ha recuperado su corona en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2025 por delante de los anfitriones, Italia, y de Alemania, que se ha llevado el bronce. Lo ha hecho con un 0+7 en tiro y un tiempo de 1:04.15.5, gracias a la remontada final iniciada por Jeanmonnot y culminada por Simon.