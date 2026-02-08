Klaebo logra su sexto oro olímpico y Breezy Johnson gana en honor a Lindsey Vonn

El noruego Joannes Hosflot Klaebo gana el esquiatlón masculino 10+10 km de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, donde Breezy Johnson se impone en el descenso femenino, prueba donde Vonn sufrió su dura caída

El noruego Joannes Hosflot Klaebo hizo valer su condición de gran favorito y, en un espectacular final, se impuso en la prueba del esquiatlón masculino 10+10 km, de esquí de fondo, logrando así en estos Juegos de Milano Cortina 2026 la sexta medalla de oro olímpica de su carrera deportiva.

La prueba no se resolvió hasta poco antes de la llegada a meta. Aunque Klaebo parecía muy tranquilo y controlaba un grupo de cinco esquiadores en cabeza, la incertidumbre era tota, sobre todo, porque algunos de los favoritos se habían quedado atrás, eliminados por el sorprendente equipo francés, que había equilibrado el número de representantes con los favoritos nórdicos en cabeza.

Klaebo atacó en la última subida y nadie pudo seguirle. Sacó una diferencia brutal sobre sus contrincantes y sólo el francés Mathis Desloges pareció aguantar algo, aunque más para asegurarse una plata que finalmente consiguió -a dos segundos del noruego- que para poder alcanzarle, ya que sabía que no podría hacerlo. El esquiador galo logró acabar segundo y darle a su equipo el premio que venían buscando y que dejó a los noruegos, candidatos a copar el podio, con sólo dos metales. Tras Klaebo y Desloges sí pudo entrar el también noruego Martin Nyenget, a una décima del galo.

Por detrás, el ruso Savelli Korostelev, que corre bajo bandera internacional, y el segundo francés Hugo Lapalus, que se descolgó completamente en el ataque final y acabó a 11.8 segundos de Klaebo. El otro gran favorito, Harald Amundsen, sólo pudo ser finalmente sexto a 30.4 de su compatriota.

Amundsen, actual segundo clasificado en la Copa del Mundo, aunque lejos de Joannes Hosflot Klaebo, tendrá que esperar para sumar una medalla con la que contaba.

Breezy Johnson, oro en honor de Lindsey Vonn

Casi al mismo tiempo que el esquí de fondo acabó el Descenso femenino, la prueba más esperada de la segunda jornada de los Juegos de Milano Cortina 2026 y que tuvo como protagonista la durísima caída de Lindsey Vonn, que dijo así adiós previsiblemente a su exitosa carrera deportiva.

Los estadounidenses, al menos, pudieron festejar un triunfo, porque antes de que Vonn viviera su duro percance, su compatriota Breezy Johnson se había colocado primera, había defendido in extremis esa posición ante la alemana Emma Aicher, segunda a sólo 4 centésimas, y nadie fue capaz de superar sus tiempos.

Sí varió luego la tercera posición, para alegría de los aficionados italianos. La esquiadora transalpina Sofia Goggia acabó tercera y logró así el segundo bronce y la cuarta medalla para Italia, que de no haber ganado Klaebo justo al mismo tiempo, habría pasado a liderar el medallero de los Juegos de casa. En total suman un oro, una plata y dos bronces.

Breezy Johnson, actual campeona mundial de Descenso femenino, se hizo con el oro con un tiempo de un minuto, 36 segundos y diez centésimas.