Sevilla - Girona, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Oficial: el Sevilla - Girona se aplaza al domingo a las 16:15 horas por los efectos de la borrasca Marta

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del partido entre Sevilla FC y Girona FC que comienza a partir de las 16:15 horas y que se juega en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Un encuentro que se debió haber disputado ayer, sábado, pero que las fuertes lluvias y vientos causados por la Borrasca Marta provocaron el aplazamiento de un encuentro que es vital en la lucha por la permanencia en Primera división.

El Sevilla FC necesita ganar para recuperar las buenas sensaciones después de la goleada que encajó contra el RCD Mallorca el cual le derrotó por un contundente 4-1.

El Sevilla FC llega a este partido contra el Girona FC necesitado de puntos ya que el equipo que entrena Matías Almeyda sólo tiene actualmente 24 puntos y tiene 2 puntos sobre el Rayo Vallecano que es el que ocupa el puesto 18 de la clasificación y, por tanto, el primero de los clubes que descendería a Segunda división actualmente.

El Girona FC no pudo pasar del empate a uno contra el Getafe CF y perdió contra el Real Oviedo por 1-0 en la jornada anterior.

El Girona FC, por su parte, no llega mejor que el Sevilla FC a este partido. Básicamente porque sólo tiene un punto más que el equipo de Nervión en la clasificación de Primera división y porque la plantilla que entrena Míchel Sánchez llega muy tocada después de no haber podido ganar los últimos dos partidos ligueros en los que se ha enfrentado con rivales directos.

El árbitro de este partido entre el Sevilla FC y el Girona FC es uno de los más conocidos de toda la Primera división: Jesús Gil Manzano, del colegio extremeño. Estará ayudado desde el VAR por Carlos del Cerro Grande.

Convocatoria del Sevilla FC para recibir al Girona con tres altas y cuatro bajas: "No están para 90 minutos, pero cuento con ellos"

En cuanto a las bajas. En esta ocasión el Sevilla FC llega con pocas ya que sólo tiene fuera de combate a los lesionados Rubén Vargas, Adnan Januzaj, Andrés Castrín y Marcao. Las buenas noticias es que están en la convocatoria Azpilicueta, Nianzou y Gudelj.

El Girona FC no solamente cuenta con las bajas de ter Stegen y Álex Moreno ya que Donny Van de Beek, Juan Carlos, Azzedine Ounahi, Cristian Portu y Ricard Artero también está lesionados.

El delantero ya se estrenó con el Sevilla FC en el partido contra el RCD Mallorca en el cual marcó un buen gol.

Este partido será importante para Neal Maupay, sin duda, que debutará ante la afición sevillista en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

En el Girona FC el partido será especial para Bryan Gil. canterano del Sevilla FC, que se enfrentará a su antiguo equipo.

El aplazamiento del partido ayer: "Lo llevo al lado no deportivo, sino humano. Creo que la mejor decisión que pudieron tomar es no jugar el partido ayer por cómo estaba el tiempo, porque se pone e riesgo la vida de muchas personas. Esto es fútbol. El fútbol puede cambiar, pero la vida de las personas no. Venimos de varias tragedias y creo que fue una gran decisión. Aparte, esto nos permite que venga más público también".

Confianza en Azpilicueta tras regresar de la lesión: "La vuelta de Azpilicueta siempre nos transmite tranquilidad y experiencia; en este equipo él siempre es importante. Poniendo un poquito más arriba a Carmona, creemos que esa banda puede estar un poco más resguardada".

Los problemas defensivos del Sevilla FC: "Uno trabaja desde el primer día y el trabajo que se haces con vídeos, entrenamientos, hablando... Pero es fútbol. Y, muchas veces, las distracciones se pagan caras".

Importancia de este partido: "Sabemos que son todas finales para nosotros; no solo esta, sino todas las que venimos jugando. En nuestra casa, después de haber caído derrotados el fin de semana pasado, necesitamos levantarnos".

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla FC, ha hablado en DAZN antes de que se juegue el partido.

Quedan poco menos de 30 minutos de juego y los dos equipos ya se encuentran calentando sobre el terreno de juego del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Por otro lado, dice que el tema de Sergio Ramos está "zanjado", cerrando de momento la puerta a que el central vuelva a jugar en el Sevilla FC.

José Ignacio Navarro, adjunto a la dirección deportiva del Sevilla FC, ratifica que el club de Nervión tiene confianza plena en Matías Almeyda.

El Sevilla FC llega a este partido liguero contra el Girona FC bastante tocado en el aspecto anímico después de la goleada que recibió del RCD Mallorca (4-1) el pasado lunes.

El Sevilla FC sólo tiene 24 puntos y tiene 2 puntos de ventaja sobre el Rayo Vallecano que es el primero de los equipos que está en los puestos de descenso de la clasificación de Primera división. Es por ello que el equipo que entrena Matías Almeyda no puede permitirse más tropiezos, sobre todo en su estadio y ante su afición, ya que buena parte de conseguir el objetivo de la permanencia pasa por ganar en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

En cuanto al capítulo de bajas, el Sevilla FC tiene las ausencias de Rubén Vargas, Adnan Januzaj y Andrés Castrín por lesión; y de Marcao que además de estar sancionado ha dejado de estar inscrito por la lesión en el escafoides que ha sufrido.

El Girona FC, por su parte, no está mucho mejor que el Sevilla FC en la clasificación de LaLiga ya que el equipo catalán solo suma 25 puntos y por tanto sólo aventaja en 3 puntos al Rayo Vallecano quien es el que está en la posición 18 y que desciende a Segunda división de manera provisional.

Las sensaciones del Girona FC son malísimas actualmente ya que en las últimas dos semanas no ha podido derrotar a dos rivales directos en la pelea por la permanencia en Primera división. El equipo que entrena Míchel Sánchez empató contra el Getafe CF y la semana pasada perdió frente al Real Oviedo. De este modo, el club catalán debe ganar para alejarse de la zona peligrosa de la tabla clasificatoria.

En cuanto a las bajas, el Girona FC no tiene sancionados, pero sí una larga lista de lesionados. Las ausencias más sonadas son la de Marc-André ter Stegen, que sufre una rotura en los isquiotibiales, y la de Álex Moreno, que tiene dañado el sóleo. Estos dos jugadores, titulares indiscutibles en Girona FC, se suman a una enfermería en donde ya estaban Donny Van de Beek, Juan Carlos, Azzedine Ounahi, Cristian Portu y Ricard Artero.

El partido entre el Sevilla FC y el Girona FC será pitado por el árbitro Jesús Gil Manzano, del colegio extremeño.