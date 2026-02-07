Oficial: el Sevilla - Girona se aplaza al domingo a las 16:15 horas por los efectos de la borrasca Marta

La provincia de Sevilla está en alerta naranja por fuertes vientos y lluvia; además, hay Nivel 1 de emergencia en la capital hispalense. El Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía han ordenado que no se dispute el encuentro fijado para esta tarde en el Ramón Sánchez-Pizjuán y LaLiga lo ha aceptado

A LaLiga le ha costado dar el paso, pero no le ha quedado más remedio que rendirse ante la (casi apocalíptica) evidencia y hacer oficial la noticia del aplazamiento del partido que el Sevilla FC y el Girona FC debían disputar en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de la capital andaluza a partir de las 18:30 horas de este sábado. La AEMET había decretado alerta naranja por las fortísimas rachas de viento con una lluvia incesante que se prevé que caiga de manera implacable durante toda la jornada. Además, el Ayuntamiento de Sevilla había decretado el Nivel 1 de Emergencia ante el nivel de crecida del río Guadalquivir y aconsejaba no desplazarse por los devastadores efectos del temporal.

Comunicado de LaLiga; antes, Sevilla y Girona daban por aplazado su partido

Aunque entonces aún no era oficial, ESTADIO Deportivo había podido saber de fuentes directas que el partido finalmente había sido cancelado y la fecha escogida por los clubes es la de mañana domingo a las 16:15 horas, aprovechando una leve mejoría en el pronóstico del tiempo. No querían jugar por el riesgo que suponía -especialmente para los miles aficionados-, pero ni Sevilla FC ni Girona FC podían anunciarlo hasta que lo hicieran las autoridades pertinentes, a quienes les costó mucho tomar una decisión que se antojaba bastante sencilla sólo con mirar por la ventana.

A pesar del temporal, y de que esta misma mañana se había decidido posponer el Rayo Vallecano - Real Oviedo programado para las 14:00 horas, LaLiga denegó en primera instancia la solicitud del Sevilla FC alegando que el protocolo dicta que se juega a no ser que haya alerta roja. Al decretarse naranja, mantenía el partido contra el Girona FC; postura en un principio secundada por Subdelegación de Gobierno, que a su vez esperaba a ver si la Junta de Andalucía intervenía en el asunto e instaba a rectificar a LaLiga. Todo esto, con los clubes algo molestos por este correveidiles con el reloj consumiendo valiosas horas y, a buen seguro, con desplazamiento ya iniciados. Y con muchos efectivos policiales reservados para este evento en plena emergencia nacional. Ya se sabe, las cosas de palacio siempre van despacio.

El Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía ordenan el aplazamiento del partido contra el Girona

"Con motivo de los avisos por lluvia, tormentas y fuertes vientos emitidos par la Agencia Estatal de Meteorología para el día de hoy, y ante las incidencias que se están produciendo en la vía pública, el Ayuntamiento de Sevilla elevó en el día de ayer su Plan Territorial de Emergencia a Fase de Emergencia, situación operativa 1.

Esta escalada a Fase de Emergencia fue comunicada al Servicio de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía a las 22:07 horas del 6 de febrero. Como consecuencia de ello y en prevención de posibles incidentes, este Ayuntamiento ha cerrado parques públicos y espacios deportivos de la ciudad, recomendando a la población evitar desplazamientos innecesarios".

"Es por este motivo, por lo que se estima necesario el aplazamiento del partido de fútbol entre el Sevilla F.C. y el Girona previsto para las 18:30h de hoy en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuan, ordenándose, por tanto, su suspensión", reza el comunicado firmado por el teniendo de alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos, Ignacio Manuel Flores. Asimismo, desde la Junta de Andalucía han tomado la misma determinación y han instado a LaLiga a anunciar oficialmente la cancelación, lo que ocurría a las 15:54, apenas dos horas y media antes. Los clubes hacían oficial el acuerdo para la nueva fecha: domingo 8 de febrero, a las 16:15 h.