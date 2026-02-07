Milano Cortina 2026 | Programa, horarios y dónde ver en TV hoy 7 de febrero los Juegos de Invierno 2026

La cita olímpica de invierno pisa el acelerador con la primera jornada tras la ceremonia de apertura, no faltando curling, esquí alpino, hockey hielo, patinaje, saltos... ¡A disfrutar!

Lara Naki Gutmann, durante su ejercicio en los Juegos de Invierno Milano Cortina 2026.IMAGO / ZUMA Press Wire

El día 1 de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina ha llegado. Pese a que la competición oficial se abrió hace un par de días con rondas clasificatorias en algunas disciplinas, es ahora cuando el evento coge ritmo para vivir jornadas maratonianas con los mejores deportistas sobre nieve y hielo.

Para este sábado 7 de febrero tenemos un programa fantástico, uno que comenzará por la mañana con el curling y al que no le faltará hockey hielo, saltos, luge, patinaje o snowborad, siendo el patinaje artístico el que cierre el círculo con la danza sobre hielo por equipos.

En cuanto a los españoles, su competición comenzará el domingo 8 de febrero con Nora Cornell en snowboard, mientras que nuestras figuras de patinaje artístico iniciarán su participación al día siguiente, el lunes 9 de febrero.

Calendario de los Juegos de Milano Cortina 2026 hoy sábado7 de febrero

10:05 - Curling: Reino Unido-Canadá | Dobles mixto (Round Robin)

10:05 - Curling: Suiza-Suecia | Dobles mixto (Round Robin)

10:30 - Esquí Freestyle: Clasificación femenina de Slopestyle

11:30 - Esquí Alpino: Entrenamiento femenino de descenso

12:10 - Hockey hielo: Alemania-Japón | Femenino, Grupo B (Ronda preliminar)

13:00 - Esquí de fondo: 7,5 km femenino + 7,5 km Skiatlón

13:30 - Luge: Entrenamiento femenino

14:00 - Esquí Freestyle: Clasificación masculina de Slopstyle

14:35 - Curling: Estonia-Noruega | Dobles mixto (Round Robin)

14:35 - Curling: Corea del Sur-República Checa | Dobles mixto (Round Robin)

14:35 - Curling: Suecia-Italia | Dobles mixto (Round Robin)

14:35 - Curling: Reino Unido-Estados Unidos | Dobles mixto (Round Robin)

14:40 - Hockey hielo: Suecia-Italia | Femenino, Grupo B (Ronda preliminar)

16:00 - Patinaje de velocidad: 3000 metros femenino

16:40 - Hockey hielo: Estados Unidos-Finlandia | Femenino, Grupo A (Ronda preliminar)

17:00 - Luge: Primera manga masculina

17:45 - Saltos de esquí: Ronda de prueba femenina TN individual

18:32 - Luge: Segunda manga masculina

18:45 - Saltos de esquí: Primera ronda femenina TN individual

19:05 - Curling: Corea del Sur-Estados Unidos | Dobles mixto (Round Robin)

19:05 - Curling: Canadá-Estonia | Dobles mixto (Round Robin)

19:05 - Curling: República Checa-Suiza | Dobles mixto (Round Robin)

19:05 - Curling: Noruega-Italia | Dobles mixto (Round Robin)

19:30 - Snowboard: Final masculina Big Air

19:45 - Patinaje artístico: Programa corto masculino

19:57 - Saltos de esquí: Final femenina TN individual

21:10 - Hockey hielo: Suiza-Canadá | Femenino, Grupo A (Ronda preliminar)

22:05 - Patinaje artístico: Danza sobre hielo libre por equipos

Dónde ver por TV hoy en España los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026

Un gran acontecimiento como son estos Juegos de Invierno de Milano Cortina d'Ampezzo 2026 acaparan la atención deportiva durante el tiempo que transcurran y, en España, con 20 representantes en tierras italianas, los aficionados a los deportes de invierno y al deporte en general estarán muy atentos a lo que allí ocurra.

Estos Juegos se pueden ver en abierto en España a través de muchas opciones. Por un lado, RTVE tiene los derechos, por lo que hace una amplia cobertura de lo que ocurre en la cita olímpica en su programación de Teledeporte, así como en la plataforma RTVE Play.

Y también pueden seguirse en Eurosport, a través de sus dos canales. Ya de por sí, Eurosport suele retransmitir muchas competiciones de los diferentes deportes invernales y en estos Juegos de Milano Cortina se ha volcado. Este canal está disponible en las diferentes plataformas que hay en España (Movistar, DAZN u Orange). Y cuenta con a plataforma HBO Max, donde también se podrán seguir.

Así mismo, en ESTADIO Deportivo ofreceremos una amplia cobertura de todo lo que ocurra cada día en estos Juegos Olímpicos de Invierno que tienen las ciudades de Milán y de Cortina d'Ampezzo como principales sedes.