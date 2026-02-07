Rayo Vallecano - Real Oviedo: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 23 de LaLiga
El Rayo Vallecano recibe al Real Oviedo en el Estadio de Vallecas en un duelo de necesidad para ambos conjuntos, con los locales buscando alejarse de la zona baja y los asturianos obligados a reaccionar para no descolgarse en la clasificación
El Rayo Vallecano y el Real Oviedo se enfrentan este sábado 7 de febrero de 2026 en el Estadio de Vallecas, en el partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025/26, con ambos conjuntos inmersos en la lucha por distanciarse de la zona baja de la tabla y sumar puntos que les permitan mejorar sus respectivos objetivos de temporada. El equipo madrileño busca consolidarse y alejarse de los puestos de descenso, mientras que el Real Oviedo intenta reaccionar tras una campaña complicada y sacar un resultado positivo lejos de casa.
La clasificación refleja las diferentes trayectorias de los dos clubes, el Rayo Vallecano acumula 22 puntos fruto de 5 victorias, 7 empates y 10 derrotas tras 22 jornadas disputadas, con un balance de 18 goles marcados y 30 encajados, lo que pone de manifiesto su necesidad de mejorar ante su afición, mientras que el Real Oviedo suma 16 puntos con 3 victorias, 7 empates y 12 derrotas, habiendo marcado 12 goles y encajado 34, cifras que evidencian las dificultades ofensivas y defensivas del conjunto asturiano en la presente temporada.
Rayo
Oviedo
En el historial reciente entre ambos equipos, los enfrentamientos han sido mayoritariamente equilibrados:, de los últimos duelos registrados, se observa un número similar de victorias para cada lado y varios empates, incluyendo un 0-0 en su último choque oficial disputado en noviembre de 2025 en el Estadio Carlos Tartiere, lo que subraya la igualdad que suele existir cuando ambos equipos se ven las caras.
Rayo Vallecano – Real Oviedo: fecha y horario del partido en la jornada 23 de LaLiga EA Sports
El partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports entre Rayo Vallecano y Real Oviedo está programado para el sábado 7 de febrero de 2026, con inicio previsto a las 14:00 horas.
¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 23 de LaLiga que enfrentará a Rayo Vallecano y Real Oviedo?
El encuentro entre Rayo Vallecano y Real Oviedo será ofrecido a través de las plataformas que poseen los derechos de LaLiga EA Sports, como DAZN LaLiga (M55 O113), DAZN LaLiga 2 (M58 O114) y LaLiga TV Bar, por lo que será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma correspondiente para poder seguirlo en directo.
¿Cómo seguir online el Rayo Vallecano – Real Oviedo, encuentro de la jornada 23 de LaLiga?
Además de la emisión televisiva, podrás seguir el Rayo Vallecano - Real Oviedo de manera online a través de los servicios de seguimiento en vivo que ofrecen webs deportivas con minuto a minuto, estadísticas y detalles de lo que ocurra sobre el césped del Estadio de Vallecas, así como tras el final del partido con crónica, declaraciones y análisis de las acciones más relevantes.