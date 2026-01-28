La gran esperanza de Guillermo Almada en el Real Oviedo tiene nombre propio

El central Eric Bailly ha vuelto a los entrenamientos después de tres semanas de baja por un esguince de tobillo que se produjo en el partido contra el Alavés

El central del Real Oviedo Eric Bailly volvió este miércoles a los entrenamientos tras estar tres jornadas de baja debido a un esguince de tobillo sufrido en el primer partido del año ante el Deportivo Alavés.

El central marfileño, titular en los dos primeros encuentros del uruguayo Guillermo Almada al frente del banquillo azul, pidió el cambio en Mendizorroza y desde entonces no ha vuelto a jugar. Su lugar en el once lo ocupó David Carmo y también Oier Luengo, ahora en el Burgos cedido y titular en el Osasuna-Oviedo por la sanción del ya mencionado Carmo.

De cara al importante partido de este sábado (Carlos Tartiere, 14:00 horas) ante el Girona, Guillermo Almada cuenta con las bajas seguras por lesión de Ovie Ejaria y un Rahim, que se había asentado en el lateral izquierdo de la defensa carbayona.

El Real Oviedo, colista de primera división e inmerso en la peor racha de su ya centenaria historia con catorce partidos seguidos sin ganar, entrenará también este jueves y este viernes en El Requexón antes del partido frente al Girona.

La propiedad del club carbayón, el mexicano Grupo Pachuca, además, sigue pendiente del final del mercado de invierno que finaliza el lunes que viene a medianoche. En principio, el Oviedo pretende fichar un jugador más para la zona ofensiva y dar salida a otros dos futbolistas.

Fede Viñas se lo deja claro a sus compañeros

Eel delantero uruguayo Fede Viñas ya ha dejado claro con la mentalidad que saldrán el próximo sábado ante el Girona: "Para nosotros este partidos tiene que ser como la final del Mundial. Se vienen partidos muy importantes, pero el que más es el del sábado ante el Girona. Hay que sacar la victoria y luego pensaremos en lo demás. Hay que romper la barrera psicológica y conseguir esa ansiada victoria. Si lo logramos, creo que iremos para arriba".

Los azulinos siguen siendo colista de Primera División y está a nueve puntos de la permanencia, una situación que para Viñas es "difícil de gestionar", pero que el equipo carbayón lo intentará "hasta que las matemáticas digan lo contrario".

"Nunca estuve tanto tiempo sin ganar. En lo personal lo estoy gestionando bastante bien, trato de ser positivo", dijo Fede Viñas, pichichi del equipo con tres goles y titular indiscutible en el Real Oviedo, también en la derrota del pasado domingo ante el Barcelona.El equipo de Guillermo Almada está preparando la cita contra los de Míchel y lo está haciendo visualizando una pancarta muy llamativa que los aficionados han colgado en las instalaciones de El Requexón.