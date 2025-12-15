Guillermo Almada acepta al Oviedo y será el tercer entrenador de la temporada

El técnico uruguayo saldrá del Valladolid para convertirse en el tercer entrenador de la temporada en el Carlos Tartiere

El Real Oviedo ya tiene elegido al sustituto de Luis Carrión. Guillermo Almada ha dado el sí al proyecto azul y será el nuevo entrenador del equipo asturiano una vez se cierren los últimos flecos con el Real Valladolid, club con el que mantiene contrato y del que deberá desvincularse para aterrizar en Asturias.

Un acuerdo encarrilado tras la destitución

El nombre de Almada fue el primero que puso sobre la mesa Jesús Martínez en el momento en que el club decidió prescindir de Luis Carrión. Así lo desveló LA NUEVA ESPAÑA, confirmando una operación que avanza con rapidez y que podría quedar cerrada en las próximas horas. La intención del Oviedo es que el técnico uruguayo dirija ya mañana martes su primer entrenamiento en El Requexón.

El estreno de Almada no se hará esperar. Si todo se resuelve según lo previsto, su debut llegará este mismo sábado en el Carlos Tartiere, en el partido de las 14:00 horas ante el Celta. El club busca un impacto que frene la caída y devuelva la estabilidad a un proyecto que ya se ha llevado por delante a dos entrenadores en apenas unos meses.

Viejo conocido de Jesús Martínez

Aunque actualmente dirige al Valladolid, Almada puede entrenar en Primera División siempre que se produzca la cesión de sus derechos federativos. Un trámite que no se considera un obstáculo insalvable. El técnico uruguayo mantiene una excelente relación con Jesús Martínez, con quien compartió un exitoso ciclo en los Tuzos de Pachuca entre 2022 y 2025.

En México firmó algunos de los momentos más brillantes de la historia reciente del club, lo que reforzó su prestigio internacional. Tras ese periplo en el fútbol mexicano, Almada aceptó el pasado verano el reto de iniciar su primera aventura europea en el Valladolid, una etapa que, hasta la fecha, no ha terminado de cuajar en resultados ni sensaciones y que tiene al club pucelano en décima posición.

El final abrupto de Luis Carrión

La etapa de Luis Carrión en el Oviedo tuvo su final en el Sánchez Pizjuán, en otra tarde para olvidar que terminó de colmar la paciencia del club y de la afición. El técnico catalán se marcha sin haber logrado una sola victoria en los nueve partidos que dirigió, entre Liga y Copa, y con una salida muy tensa del Carlos Tartiere, donde fue increpado a su marcha.

Carrión tomó las riendas del equipo con el Oviedo en la 17ª posición y seis puntos. Nueve partidos después, el balance es demoledor: cinco derrotas y cuatro empates que han dejado al conjunto azul en la 19ª plaza, con diez puntos y en una situación delicada.

Un cambio para reactivar al equipo

Con la llegada de Almada, el Oviedo busca algo más que un relevo en el banquillo. El club necesita liderazgo, personalidad y una idea clara que reactive a un vestuario tocado y a una afición impaciente. El uruguayo acepta el reto y está preparado para asumir la presión desde el primer día. En el Tartiere confían en que, esta vez sí, el cambio tenga efecto inmediato.