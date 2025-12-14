La afición del Valladolid se pronuncia y pide la marcha de Guillermo Almada

El Valladolid no pasa por un buen momento y el equipo se sitúa tan cerca del descenso como de los puestos de play off y la afición ya está perdiendo la paciencia y ha entonado el clásico cántico de "Almada, vete ya"

No corren buenos tiempos en el Real Valladolid al que le sigue el fiasco de haber descendido a LaLiga Hypermotion como último clasificado. En su revalida de querer volver a la división de oro, se encuentra lejos del objetivo. Lo peor a día de hoy es una dinámica donde no saca partido de su estadio, el José Zorrilla donde a día de hoy se ha dejado muchos puntos, al margen de eso, el equipo fue apeado de la Copa del Rey a primeras de cambio. En el último partido disputado esta jornada, el equipo que entrena Guillermo Almada cayó derrotado frente a un equipo en descenso como es el Andorra.

El José Zorrilla dicta sentencia

El transcurso del duelo no fue como esperaba para todo el entorno del conjunto vallisoletano y reaccionó de la forma más común posible, pidiendo la marcha de su entrenador, al que la afición ve conveniente su relevo en el banquillo con el fin de que mejoren los resultados. La afición entonó el clásico "Almada, vete ya" hasta en dos ocasiones durante el encuentro.

Como primera ocasión, se vio cuando se entraba en los minutos finales con 0-0 y ya con el 0-1 en el luminoso en el tiempo de descuento. Unos cánticos que recuerdan a épocas pasadas cuando se gritaba contra Paulo Pezzolano. Lo cierto es que a diferencia de la anterior ocasión, la afición se ha pronunciado en la jornada 18 de la competición. Lo cierto es que el entrenador, el cual se encuentra en una situación muy cuestionada, deberá revertir la situación con victorias en el próximo año si no quiere entrar en el amplio grupo de entrenadores destituidos en la división de plata.

Pitos que se suman al cántico contra el entrenador

Junto a la decisión de la grada de pedir su marcha, la afición se mostró descontenta con algunas decisiones del entrenador. Estas eran los cambios con los que la afición se mostró disconforme. El primero de ellos fue cambio de Víctor Meseguer por Julien Ponceau, que se realizó por la amarilla que tenía el francés, y el segundo de ellos fue el de Juanmi Latasa cuando fue sustituido por Adrián Arnuncio, Arnu.

Tras un periodo de transición donde la afición ha estado a verlas venir con su equipo, los hinchas se han cansado de una situación recurrente. El equipo ha sumado 13 puntos de los últimos 39 posibles en la categoría de plata, una cifra algo corta para un club que quiere pelear por subir a Segunda.