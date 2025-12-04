Guillermo Almada ya tiene claro que los fichajes son necesarios en el Valladolid

Guillermo Almada es uno de los entrenadores más cuestionados en LaLiga Hypermotion y, bajo su criterio, parte de la solución de su equipo pasa por fichar jugadores para determinadas posiciones.

LaLiga Hypermotion sigue avanzando pero no de manera favorable para un Valladolid no acaba de encontrar el camino de afianzarse en la posiciones de ascenso a través del play off ya que acceder a las plazas de ascenso directo se antoja muy complicado. Así pues, el técnico del equipo pucelano, Guillermo Almada se muestra muy optimista con la situación aunque reconoce que varias posiciones deben ser reforzadas con fichaje en este mercado invernal.

La importancia de los fichajes en el Valladolid

A día de hoy, el técnico del equipo blanquivioleta se encuentra en una posición complicada y con su cargo cuestionado y en la previa del encuentro de este fin de semana contra el Huesca en El Alcoraz ha hablado de la importancia de nuevos fichajes en este momento del equipo del que también puede haber salidas. "Sé que puede haber alguna posibilidad de salir porque se le puede abrir el mercado a algún jugador, pero también es verdad que necesitamos algunos futbolistas en alguna posición para que nos dé el salto ese que precisamos. Vuelvo a insistir en algunas posiciones que tenemos que reforzar, pero en definitiva no hemos tomado ninguna decisión porque no he conversado ni me he reunido ni los que van a salir ni los que van a entrar ni los que podemos prestar a préstamo. Las posibilidades de refuerzo tampoco las manejo. Si nos hace falta, nos hace falta, pero si no hay posibilidades de traer, nos tendremos que revolver con lo mismo. Tengo entendido que se va a hacer un esfuerzo de reforzar alguna posición que es muy notoria. La idea es que si viene alguien en cualquier posición nos dé un salto de calidad que lo necesitamos en alguna posición".

El análisis previo del partido frente al Huesca

El mencionado entrenador tiene claro que el equipo puede dar más sí en el próximo encuentro donde se enfrenta a un rival que está luchando por la permanencia en la división de plata. Sobre esto ha tenido palabras. "Nosotros tenemos la esperanza de seguir haciendo cosas buenas como estamos haciendo, pero tratando de luego de traslucirlo en el marcador que es lo que nos ha costado más. Así que hay que hacer hincapié en que tenemos que seguir evolucionando en el volumen de juego y tratar de encontrar esas aperturas, porque ellos defienden bien, hacen transiciones rápidas, son fuertes en varios posicionamientos. Va a ser un rival muy complicado y muy duro, más allá de la particularidad que tiene el equipo, por esta experiencia que tienen, el manejo que tienen de los partidos. Esperemos encontrar esos espacios, tanto sea por afuera como por dentro, para tener más variantes. Y cuando no encontremos por afuera, ir por dentro, que es una tarea mucho en Segunda División, con muchos equipos que se cierran y meten muchos jugadores atrás".