Iván Alejo da con el problema del Real Valladolid: "No se lo puede pemitir"

El jugador vallisoletano analizó la situación de los de Pucela, con cuatro partidos sin perder y a cuatro puntos de los puestos de play off de ascenso a Primera

El Real Valladolid no está demostrando de momento el nivel que en teoría debería tener un equipo que llega descendido desde Primera división. Los de Pucela son novenos con 21 puntos y están a cuatro de los puestos de play off de ascenso a Primera.

El Real Valladolid además suma cuatro jornadas consecutivas en las que no ha cosechado el triunfo y solo ha podido sumar dos puntos. Con estos datos, Iván Alejo, que llegó el pasado verano procedente del Apoel de Chipre en una operación que le llevo desde Cádiz al país chipriota y meses después al José Zorrilla, habló sobre el momento de su equipo.

Iván Alejo habla de la frustración del Real Valladolid

Iván Alejo comentó la importancia de ganar en el José Zorrilla como base para lograr el ascenso: "Estamos muy fastidiados porque son cuatro jornadas sin ganar y creo que un equipo de la entidad del Real Valladolid no se lo puede permitir. Estamos perdiendo muchos puntos en casa y el ascenso debería pasar por hacernos fuertes aquí".

El ex del Cádiz también confesó que puede que sea el peor momento del Valladolid desde que empezó la temporada: "Es verdad que son momentos difíciles, tal vez las semanas más complicadas desde que empezamos, porque las ganas están, la ambición está, los datos están ahí, pero la pelota no quiere entrar y con muy poquito que nos crean, nos convierten gol".

Iván Alejo da la cara por Guillermo Almada

El jugador del Real Valladolid elogió a su entrenador y la capacidad de este para comandar el proyecto de los pucelanos: "Creo que si hay una propuesta con la que este Real Valladolid puede ascender, es la de Guillermo Almada. Somos un equipo valiente, un equipo que presiona, que va hacia adelante, un equipo que genera y al que prácticamente no le generan; quizás el juego no es el más vistoso que todos quisieran, pero es un juego agresivo y el equipo va hacia adelante, es el equipo que más duelos gana, que más pelotas roba en campo contrario... nos faltan muchas cosas, es lógico, es un entrenador nuevo, una propuesta nueva y es todo muy diferente a lo que veníamos viviendo todos, pero el equipo está a muerte con el entrenador". Además, Iván Alejo fue categórico para hablar de Almada como el entrenador ideal: "Creo que el entrenador ideal para el Real Valladolid a día de hoy y hasta final de temporada si queremos llegar a buen puerto, es Guillermo Almada".

Iván Alejo se mostró comprensivo con la frustración de la afición vallisoletana: "Dentro estamos convencidos que lo vamos a sacar adelante; yo no miro hacia abajo, me parecería hipócrita, yo miro hacia arriba aunque te vas frustrando un poco porque ves que los de arriba se van un poco pero confío a muerte en este equipo, se están viendo brotes verdes y creo que hay que tener un poco de paciencia, aunque entiendo la frustración de la gente pero debemos ir todos de la mano porque sino va a ser un año difícil".