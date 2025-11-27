Almada lanza una petición en el Real Valladolid: "Estamos yendo contra nuestro propio equipo"

El técnico del cuadro pucelano pidió apoyo para sus jugadores a pesar de que los resultados no están llegando en las últimas dos jornadas

El Real Valladolid se ha descolgado de los puestos de play off de ascenso a Primera en las dos últimas jornadas de LaLiga Hypermotion. Las derrotas ante Las Palmas y el Sanse han dejado en la zona media de la tabla a los de Guillermo Almada pero la clasificación tan ajustada hace que los del José Zorrilla solo estén a dos puntos del Castellón que marca la frontera. Este jueves, el técnico del Real Valladolid hizo balance de la situación del equipo y de paso, pidió más apoyo por parte de la afición del José Zorrilla.

Guillermo Almada pide el apoyo de la afición del Real Valladolid

Almada no dudó en pedir a la afición que animase ya que pitando, considera el técnico, se va en contra de los intereses del equipo: "Cuando pitamos a algún jugador o a gritarlo, seguramente, estamos yendo contra nuestro propio equipo y queda muchísimo campeonato todavía. Estamos deseosos de revertir esta situación y los jugadores también".

El técnico del Real Valladolid también dejó claro que él, en su caso, iría a animar cuando el equipo no vaya bien: "Cuando uno no gana... yo vendría a apoyar. La gente puede hacer lo que quiera, pero yo apoyaría a los jóvenes, al equipo, es la mejor manera de ayudarnos, a pesar de que no les estamos dando lo que se merecen. Lo que pueden exigir a los jugadores es que se maten y eso lo están haciendo. Terminan extenuados por la entrega, la disposición y el sufrimiento que tenemos todos porque no podemos traducirlo en el marcador y en la alegría de la gente".

Guillermo Almada no esconde la preocupación que existe en el seno de la plantilla del Real Valladolid por la falta de resultados: "Tenemos preocupación porque queremos ganar, preocupados porque queremos darle alegrías a nuestra afición, a nuestra gente, a nuestras familias, que dependen de nosotros. Los primeros afligidos somos nosotros. No son los resultados que merecemos por lo que estamos haciendo dentro de la cancha. Llevo muchos años en el mundo del fútbol y por más que se ha reiterado la misma situación pese a ser superiores a los rivales, el fútbol tiene una lógica y si seguimos haciendo cosas buenas, obviamente, hay algo que nos falta".

La definición condena al Real Valladolid

El cuadro de Pucela es el que más ocasiones genera en Segunda división pero uno de los que menos marca. Por tanto, si algo le falta al conjunto dirigido por Almada es definición. El técnico confesó que esta semana se están enfocando en trabajar eso en los entrenamientos: "Trabajar, con estas cifras deberíamos ser el equipo con más goles. Estamos haciendo lo más difícil, lo más complicado que es hacer todas esas oportunidades. Con estas estadísticas deberíamos ser el equipo que más convierte o el segundo. La definición es del jugador, por más que le expliques. Ayer y hoy entrenamos mucha definición. Mañana lo haremos porque es el aspecto que estamos fallando. Ojalá que se nos abra el arco porque estas rachas comienzan y culminan en algún momento".