Iván Alejo muestra su arrepentimiento de su etapa en el Málaga: "Me equivoqué yendo al Málaga"

Iván Alejo, actualmente en el Valladolid, ha tenido palabras sobre una experiencia efímera y vivida en Segunda División, se trata del Málaga donde no ha vivido su mejor etapa. "Llego ya con el club desestructurado"

El futbolista del Valladolid, Iván Alejo es uno de los jugadores más carismáticos de LaLiga Hypermotion y buena parte de su carrera deportiva la ha pasado en la categoría de plata. A día de hoy busca retornar a la división de oro en un Valladolid que no termina de encontrar la regularidad deseada. Bajo este contexto, el jugador ha comparecido en una entrevista en el podcast Offsiders donde ha tratado varios temas, entre ellos su experiencia en el Málaga donde no precisamente no fue su mejor temporada, de hecho se ha mostrado sincero sobre esta experiencia y afirma sentirse arrepentido.

Iván Alejo y su arrepentimiento de su etapa en el Málaga

Iván Alejo formó parte de la plantilla del Málaga de la temporada 2018/19, la que debía pelear por regresar a Primera y no lo consiguió por lo que no guarda un grato recuerdo de su experiencia en la Costa del Sol. Su estancia en el club de Martiricos vino desembocada a raíz de su experiencia en el Getafe, la cual tampoco fue fructífera. Sobre esto quiso tener palabras. "Podía haber hecho carrera en el Getafe muchos años, pero Bordalás me echó la cruz por mi culpa, ahí no estaba bien centrado. En enero buscamos una cesión porque sólo había jugado cuatro partidos en Liga. En ese momento tenía la opción de Málaga en Segunda, que iba primero y era un recién descendido, a priori iba a regresar, y tenía el Alavés en Primera porque se había ido Rubén Sobrino al Valencia. Elijo al Málaga y es una decisión equivocada porque es bajar una categoría. No es lo mismo estar en Primera que Segunda. Cuando tocas Segunda es muy difícil volver a Primera, ya eres un futbolista de Segunda. No tienes los parones de selecciones, te ven de manera diferente, te dan un sueldo distinto en el extranjero si estás en Primera o Segunda..."

El paso de Iván Alejo para fichar por el Málaga

Ahondando más en el tema del Málaga continuó teniendo palabras donde expresa que fue un error, además de lo que le motivó dar el paso hacia el club malacitano. "Tomé una decisión equivocada, me voy porque está allí Caminero. Yo lo conozco desde muy pequeñito, cuando estaba en la cantera del Valladolid y él era director deportivo y me cuidó mucho, me crió él. Voy allí porque estaba él, está líder, es un club histórico, un estadio que aprieta y una buena ciudad, era un club muy bueno y veía al equipo... Y no veas, Pau Torres, Alfred Ndiaye de mediocentro, Adrián el hijo de Míchel, Blanco Leschuk, Javi Ontiveros... Tenía muy bien equipo.

La llegada de Iván Alejo al Málaga

Su llegada no fue la mejor para un Iván Alejo que llegó en la época de decadencia del equipo malacitano. "Llego ya con el club desestructurado ya con el tema del jeque. Llego un día 31 a las cuatro de la tarde, firmo el contrato y a las 23:30 de la noche, yo en el hotel, el jeque aún no lo había firmado. Mi repre me decía que igual nos teníamos que volver a Getafe porque el jeque no daba señales de vida. Firmó a las 23:45. Eso ya me hacía ver que el club estaba un poco... Gente, dirección deportiva, abogados muy bien, pero cuando hay una personas que controlan el club desde lejos es un problema".

Iván Alejo, sobre la afición del Málaga

Por último, Iván Alejo ha tenido palabras sobre la afición del conjunto malacitano, a la que considera muy exigente. "La afición del Málaga es muy exigente. Después voy a Eibar, que es muy cercana y respetuosa la afición, y Getafe que hay muchos equipos en Madrid y es todo más local. Málaga venía de estar en Champions pocos años atrás y sí era muy exigente, demasiado exigente".