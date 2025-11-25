Ontiveros vuelve a despertar la preocupación en el Cádiz

El bajón del Cádiz ha coincidido también con el del mejor futbolista de la pasada campaña, Javier Ontiveros, el cual está lejos de mostrar el nivel esperado. Su situación fue aclarada por Gaizka Garitano en el anterior encuentro

Las sensaciones del Cádiz en este mes de noviembre y en concreto en estas dos últimas semanas están dejando mucho que desear en un contexto en el que el equipo se encuentra cuesta abajo y sin frenos en la clasificación en LaLiga Hypermotion. Tal es así que ha pasado de ser el líder de la categoría a caer de los puestos de play off en menos de un mes. Las últimas derrotas frente al Almería y la Cultural Leonesa han escocido mucho en el seno del conjunto gaditano. En este contexto, el extremo malagueño, Javier Ontiveros se encuentra lejos del nivel que mostró la pasada campaña donde fue, con diferencia, el mejor jugador del conjunto andaluz.

El problema con Ontiveros en el Cádiz

El jugador apenas está contando con minutos esta campaña entre lesión y lesión. A día de hoy está cogiendo más protagonismo pero su rendimiento no está siendo precisamente de lo más destacado del equipo amarillo. En el último encuentro de los suyos en el Nuevo Mirandilla frente a la Cultural Leonesa, su entrenador, Gaizka Garitano le concedió algunos minutos, en concreto un cuarto de hora porque no está en condiciones de aportar mucho más.

Lo cierto es que a pesar de todo, sigue siendo un jugador resolutivo pero los once goles anotados la pasada campaña están lejos de su rendimiento actual. De hecho, el año pasado llevaba un total de siete tantos en lo que va de campeonato a estas alturas.

Los problemas físicos, su principal hándicap

Las continuas lesiones no le permiten tener la regularidad deseada al jugador. A pesar de que estas no son graves, se encuentra en un periodo en el que entra y sale del equipo y así es imposible que vaya cogiendo una forma adecuada por lo que su papel a día de hoy es el de un jugador intermitente.

Las palabas de Gaizka Garitano sobre Ontiveros

Lo cierto es que este tema no ha pasado por alto entre las filas del equipo y el propio entrenador, consciente de lo que sucede con el ex del Villarreal, Málaga entre otros, ha querido aclarar su circunstancia en la rueda de prensa posterior al último encuentro disputado. Garitano fue claro en este apartado al igual que lo que fue en otros aspectos con la derrota de su equipo. "No está bien físicamente. Tiene problemas de pubis y lo pongo en el campo todo lo que puedo. En eso no soy sospechoso, pero ni siquiera entrena durante la semana".