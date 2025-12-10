Una joven promesa del Cádiz, convocada por la selección española sub 19

El canterano del Cádiz, Ismael Álvarez ha sido convocado por la selección sub 19 el próximo 15 de diciembre para disputar la SBS Internacional Cup

No corren buenos tiempos en el Cádiz, el cual ha sido apeado en la Copa del Rey frente al Real Murcia y en LaLiga Hypermotion, sus opciones de ascenso se han complicado bastante, tal es así que ha visto como varios equipos con una mejor dinámica le han superado en la tabla. El Nuevo Mirandilla ya no es un fortín ya que ha perdido bastantes puntos en casa en los últimos encuentros. En medio de todo esto, las buenas noticias si se suceden en la cantera ya que una de sus apuestas de futuro, Ismael Álvarez, ha sido citado con la selección sub 19 que disputará dentro de unos días, la SBS Internacional Cup.

Mientras que el equipo cadista vive una situación complicada en el primer equipo, en la cantera no se puede decir lo mismo ya que el trabajo que está teniendo lugar dentro de esta se está viendo recompensado en forma de compromisos internacionales. Actualmente, le ha llegado el turno a Ismael Álvarez, un extremo de tan solo 18 años que a día de hoy forma parte del filial del conjunto gaditano.

Ismael Álvarez, rumbo a Japón

Las categorías inferiores de la selección española se han hecho eco del rendimiento del joven jugador que partirá a Japón en unos días con el objetivo de disputar la SBS Internacional Cup donde los españoles se medirán a Japón, Australia y la selección de la prefectura de Shizuoka.

El rendimiento de Ismael Álvarez en Tercera Federación

El segundo equipo cadista, que actualmente milita en Tercera Federación está de enhorabuena por este hito y le permitirá cerrar el año con esta buena noticia. En lo que respeta al rendimiento de este diamante en bruto, este suma cinco goles y tres asistencias en diez encuentros que ha disputado y debido a ello ha llamado la atención de Paco Gallardo al frente de la selección española sub 19.

El salto desde el filial para ayudar al segundo equipo

La pasada campaña es cuando tuvo lugar el primer salto del jugador, que finalizó su experiencia con el juvenil para formar parte de la plantilla del segundo equipo equipo cadista. Así pues, pasó a militar en Segunda Federación que acabó descendiendo en la pasada campaña. Con un gran rendimiento, sumó cinco goles en nueve partidos, cosa que ha llamado la atención de Gaizka Garitano, el cual lo ha llamado para entrenar en algunas ocasiones con el primer equipo y que, a este paso, está a la espera de tener nuevas oportunidades en algún encuentro de la categoría de plata esta temporada.

Su debut en el primer equipo

En la pasada campaña ya tuvo oportunidad bajo las órdenes de Garitano. Lo hizo ante el Huesca en el encuentro que el cuadro amarillo se llevó por 4-0. Esta temporada también ha contado con minutos pero no en la competición doméstica sino en Copa del Rey ante el Murcia y en su actuación participó en uno de los goles que desafortunadamente no sirvió para avanzar de ronda.