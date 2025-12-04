Gaizka Garitano, sin medias tintas: "No hemos estado bien"

El técnico del Cádiz asumió la eliminación en Copa del Rey a manos de un Real Murcia que se fue con un 3-0 a favor al descanso

Ya lo avisamos en ESTADIO Deportivo este pasado miércoles que el Cádiz visitaba en la Nueva Condomina a un Real Murcia que estaba en un gran estado de forma y que de la manos de Adrián Colunga había pasado de estar en puestos de descenso en Primera RFEF a el play off de ascenso.

El Real Murcia dio toda una muestra de efectividad de cara a portería y se fue al descanso con un 3-0 que dejó sumamente tocado al Cádiz. Los de Gaizka Garitano llegaron a fallar un penalti y rozaron el empate en el segundo tiempo pero la renta grana se hizo demasiado importante. Tras el encuentro, Gaizka Garitano no se anduvo por las ramas y valoró el nivel de su rival además de confesar que no habían estado bien.

Gaizka Garitano asume el palo del Cádiz en Copa del Rey

Comentaba Gaizka Garitano en rueda de prensa el nefasto primer tiempo de los suyos al tiempo que analizaba el segundo bajo la perspectiva de un posible empate: "Ellos en el primer tiempo cada vez que han llegado han hecho gol. Nosotros no hemos estado bien. Han sido superiores. Sin embargo, ha sido abultado para lo que se ha visto en el primer tiempo y han dejado el partido prácticamente sentenciado. Hemos salido mejor al descanso y hemos intentado remontar. Incluso hemos fallado un penalti y creo que hemos jugado bien para poder empatar e ir a la prórroga".

Como es lógico, se cuestionó la alineación del Cádiz, con una mezcla de titulares y suplentes que tras la derrota, fue analizada con lupa: "Para nosotros lo prioritario e importante es la Liga. Tenemos que repartir los minutos y más con un viaje largo. Hemos presentado un equipo de gente que suele jugar. No podemos jugar siempre con los mismos futbolistas si jugamos miércoles y domingo". En el Cádiz debutó el juvenil Ismael Álvarez y Garitano no dudó en elogiar su aportación y apuntarlo como nota positiva a pesar de la derrota: "Es un chico juvenil, entrena con nosotros y es un jugador de futuro. Por salvar cosas positivas esa es una. Ha estado en los momentos buenos del equipo".

Por último, Gaizka Garitano recordó lo que ya había dicho en la rueda de prensa previa al partido de Copa en relación al nivel del Real Murcia: "Nos esperábamos esto. El Real Murcia es uno de los mejores equipos de Primera Federación y no hemos estado bien en el primer tiempo. Luego, hemos intentado reponernos en el segundo tiempo, pero hemos fallado un penalti y teníamos la sensación de que podíamos remontar, pero no ha sido fácil con un 3-0".

Ahora el Cádiz tendrá que pasar página ya que la Liga está a la vuelta de la esquina y el regreso a la competición doméstica no será sencillo ya que tendrán que recibir en el Nuevo Mirandilla al líder, el Racing de Santander de José Alberto.