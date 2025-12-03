El Cádiz, en peligro visitando al equipo de moda en Primera RFEF

Los de Gaizka Garitano visitan a un Real Murcia que han sumado 14 de los últimos 18 puntos en juego para colocarse en puestos de play off: "En su campo a un encuentro cuesta mucho"

El Cádiz habrá visto el ejemplo a no seguir en la segunda ronda de la Copa del Rey con la eliminación del Ceuta este pasado martes. Los de Gaizka Garitano se miden a otro de los conjuntos que por historia quizás debería estar un escalón por encima y no en Primera RFEF: el Real Murcia.

Los granas, que tuvieron un comienzo de temporada muy negativo, estando en puestos de descenso y despidiendo a Joseba Etxeberria, han dado un giro de 180 grados a su rendimiento desde la llegada de Adrián Colunga. Este miércoles, a partir de las 20:00 horas en la Nueva Condomina, el Cádiz tratará de bajarle los humos a un equipo que lleva una racha de seis partidos sin perder, siete si sumamos el de Copa del Rey ante el Antequera.

El Real Murcia amenaza al Cádiz en la Copa del Rey

El Real Murcia recibe al Cádiz tras haber resurgido de las cenizas en las últimas semanas. Adrián Colunga ha enlazado con los granas una buena racha que le ha llevado a sumar 14 de los últimos 18 puntos en juego y de paso, encaramarse a los puestos de play off de ascenso en el grupo 2 de Primera RFEF.

En la Nueva Condomina, el Real Murcia lleva tres partidos sin perder y promete ponérselo difícil al Cádiz. En el lado de los gaditanos, aunque el triunfo el pasado fin de semana ante el Córdoba calmó las aguas, los de Gaizka Garitano han sumado seis puntos de los últimos 18 en juego, con dos derrotas incluidas.

Gaizka Garitano avisa sobre el peligro del Real Murcia en casa

El técnico del Cádiz ya alertó este pasado martes sobre el nivel del Real Murcia y el momento de forma en el que llega: "Es un rival difícil y que está en forma. Llevan varias semanas ganando y en su campo a un encuentro cuesta mucho. Son horas de autobús y no queremos hacer un viaje de varias horas para no competir".

Aunque los andaluces están centrados en la Liga, Garitano no esconde la utilidad de la Copa del Rey ya que sirve para ver a jugadores menos habituales y que tratarán de ponérselo difícil al técnico en el futuro: "Lógicamente, estamos centrados en la Segunda División, que es lo más importante para nosotros. La competición de Copa te permite ver a otros futbolistas. Es una competición que me gusta y he tenido la suerte de poder llegar lejos en ella. Es un encuentro que a mí me hace ilusión y quiero ganar".

Los precedentes entre Real Murcia y Cádiz

La última vez que Real Murcia y Cádiz fue hace más de nueve años en la ya desaparecida Segunda B. En suelo murciano el Cádiz venció por 1-2, y en territorio andaluz el triunfo fue para el Real Murcia. En Copa del Rey se midieron también en 2015 con triunfo para el Cádiz por 0-1.