La nueva perla del Cádiz será se enfrenta a una posible sanción

El que será nuevo delantero del Cádiz, Jerónimo Dómina puede verse sancionado con el club con el que romperá su vinculación por unirse al Cádiz, se trata de la Unión de Santa Fe, el cual estudia imponerle un castigo económico al jugador tras desplazarse a España sin autorización

La temporada 2025/26 entra ya en una fase decisiva y ya se vislumbra cuales son las principales carencias de los equipos, en el caso del Cádiz, el problema con el gol ha sido una de las más llamativas y dentro del equipo gaditano han decidido reforzar esa faceta con el fichaje apalabrado de Jerónimo Dómina, el cual decidió no renovar con su actual equipo, el Unión de Santa Fe para formar parte de las filas del equipo gaditano. El atacante dará un salto al viejo continente con el objetivo de reforzar un ataque que no está destacando por ser los mejores de la competición. Se incorporará a las órdenes de Garitano el próximo 2 de enero.

La sanción a Jerónimo Dómina

Tal y como informamos en ESTADIO Deportivo semanas atrás, la relación entre el futbolista y el club argentino no pasaba por el mejor momento, más bien ocurría lo contrario. Su negativa a renovar con el Unión ha hecho tensar la cuerda en una relación que ha acabado rota. En los planes del jugador esta forzar su salida al Cádiz. Desde que se conoció su intención de no renovar con su club, el ariete se encuentra apartado del mismo.

Dicha relación, lejos de mejorar ha ido incluso a peor y eso se debe a que una de las últimas acciones de la joven promesa argentina es poner rumbo a España donde ya paso por el reconocimiento médico en una clínica de Cádiz. Dicho gesto no gustó nada en el Unión y planea imponerle una sanción ya que su viaje a España fue sin la autorización de su actual club.

Aumenta aún más la competencia en el ataque del Cádiz

La llegada de Dómina crea un verdadero rompecabezas en el ataque del conjunto gaditano el cual ya de por si tiene mucha competencia a la que se sumaría la de la joven perla. A día de hoy existen muchas expectativas con respecto al delantero argentino debido a su edad y su proyección. Una vez que el jugador ya se ponga a las órdenes de Garitano en la apertura del mercado de fichajes, el futbolista tendrá una gran competencia con otros de los fichajes realizados este año como es García Pascual.

En este contexto, deberá competir con ,más delanteros como es el caso de Roger Martí o un Dawda Camara que no está al nivel esperado. De todas formas, el reto del joven jugador se antoja a priori mayúsculo para el joven jugador.