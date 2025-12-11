Las dudas con el primer fichaje oficial del Cádiz

El cuadro de Gaizka Garitano anunció este pasado miércoles la llegada de Jerónimo Dómina, de 20 años y que llega procedente de Argentina, concretamente de Unión Santa Fe. Estará disponible a partir de enero y lleva sin jugar desde el pasado mes de mayo

El Cádiz está decidido a meter una marcha más en el 2026. Aunque a 2025 aún le quedan dos partidos para los de Gaizka Garitano ante Real Zaragoza y Castellón, los amarillos quieren que esta sí sea la temporada de la vuelta a Primera tras el fiasco del pasado curso.

El Cádiz fue uno de los equipos que mejor se reforzó el pasado verano y en el próximo mercado de fichajes de invierno está también dispuesto a no quedarse atrás. Y para no quedarse rezagado lo mejor es adelantarse a tus rivales. Así lo ha hecho el Cádiz, que sin el mercado de fichajes de invierno aún empezado de manera oficial, ya ha anunciado la primera incorporación. Jerónimo Dómina.

El fichaje de Jerónimo Dómina ya es oficial en el Cádiz

Jerónimo Dómina llega al Cádiz como delantero de 20 años que se ha formado en las categorías inferiores del fútbol argentino, concretamente en Unión Santa Fe. El fichaje de Jerónimo Dómina llega después de que el argentino se negara a renovar con Unión Santa Fe, equipo con el que el finalizará su relación el próximo 31 de diciembre de 2025.

El Cádiz anunció el fichaje de Jerónimo Dómina del siguiente modo: "El Cádiz Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con Jerónimo Dómina, que firma hasta el 30 de junio de 2030. Nacido en Santa Fe (Argentina) el 17/10/2005, se formó como delantero en el Club Atlético Unión, llegando al plantel reserva con solo 15 años. En 2023 debutó oficialmente con el primer equipo y, desde entonces, ha disputado 50 partidos en la máxima categoría. El futbolista será inscrito una vez que se abra el mercado de fichajes".

El primer partido de Jerónimo Dómina

Jerónimo Dómina estará disponible con el Cádiz a partir del 1 de enero por lo que podrá contar con minutos el próximo 4 de enero ante el Deportivo de La Coruña en Riazor. Tendrá que demostrar Jerónimo Dómina que llega en un buen estado de forma ya que no juego con Unión Santa Fe desde el pasado mes de mayo cuando disputó 21 minutos en el duelo de la Copa Sudamericana.

Por tanto, el estado de forma de Jerónimo Dómina es toda una incógnita pero a buen seguro que llegará para aportar goles a un Cádiz que es el equipo de entre los 15 primeros clasificados, que menos goles marca con 16 tantos, es decir, menos de uno por partido y la mitad o menos que los tres primeros, es decir, Racing de Santander, Deportivo de La Coruña y Almería.