Funes se acuerda de Roger Federer antes de medirse al Real Zaragoza

El técnico del Málaga habló este viernes en la previa del choque ante los maños y recordó al ex tenista suizo y una de sus míticas frases: "Cada punto es el más importante del año"

Hablar de Roger Federer es hacerlo de uno de los tenistas más importantes de la historia. A nivel técnico era uno de los mejores sobre la pista y siempre serán recordados sus enfrentamientos con otro de los grandes del tenis, Rafael Nadal. Roger Federer dejó una huella imborrable en el mundo del tenis y también dejó para la historia frases como las que este viernes ha usado Funes, técnico del Málaga. El cuadro de La Rosaleda quiere olvidar cuanto antes la dura eliminación en Copa del Rey ante el Talavera y apostó por darle al partido del Real Zaragoza, el nivel del más importante del momento.

En el Málaga se acuerdan de Roger Federer

Funes usó el ejemplo de los puntos de Roger Federer para hablar de la importancia del choque ante el Real Zaragoza: "Lo dije: el Málaga se redirige hacia el siguiente partido. Siempre es el más importante. Hay una frase de Federer: que cada punto es el más importante del año. Si lo pierde, tiene que pensar que la importancia es la justa porque era solo un punto. Matizo la frase de Federer: este es el más importante del año y la semana que viene será el siguiente".

Funes sigue justificando la eliminación de Copa del Rey

Funes, como es lógico, volvió a ser preguntado por la eliminación en Copa del Rey y habló de la ilusión como factor determinante para igualar a equipos de Primera y Segunda con otros de inferior categoría: "No hablaba de ilusión. La ilusión del rival… Cuando juegas contra un rival de superior categoría puedes escribir historia. No es poner excusa. No es casualidad que haya en torno a 20 equipos eliminados contra uno de inferior categoría. Están en su contexto y en su partido. Eso iguala las cosas. Hace que no sea tanta sorpresa. Hay equipos de arriba perdiendo contra equipos de dos categorías menos. Iguala las cosas. Y si no dominas toda esa otra parte del fútbol, estás en desventaja. No es fácil. Son jugadores que no acumulan minutos, que vienen de lesión… No es tan fácil".

El Real Zaragoza debería estar "peleando por el campeonato"

El técnico del Málaga analizó el momento del Real Zaragoza y como los maños, en relación a su momento actual, debería estar peleando por el ascenso a Primera: "Cuesta la vida ganar un partido en Segunda y ellos llevan tres. Se manifiestan como un bloque defensivamente muy fuerte. En los pasillos interiores se han hecho muy fuertes y les han empezado a llegar los resultados. En jugada solo les han hecho un gol de centro lateral y tres en transición. Han dado un paso adelante defensivamente. Tienen muy buena plantilla y no está hecha para vivir la situación que viven. Por los últimos partidos sería un equipo peleando por el campeonato".

Funes prosiguió en su análisis del Zaragoza del siguiente modo: "Los jugadores eran los mismos que son ahora. Eran y son muy buenos. Tienen muy buena plantilla. Sabéis de su nivel. Han cambiado la dinámica de juego y tienen la solidez sin pelota. Tendremos que armarnos de paciencia y ser constantes. La constancia es la virtud de las virtudes porque permite las demás. En los últimos tres partidos ni les disparan. El otro día pierden en el último minuto del descuento. Desde esa solidez han construido un equipo que en puntos da sus frutos".

Por último, confesó que la derrota en Copa del Rey le dolió al ver las caras de los aficionados en el autobús de vuelta: "Si digo que no me duele, miento. Me subo al autobús y ves a la gente que se va y que no ha disfrutado, y escuece. En esta profesión, al frente de un grupo, tienes que entrenar mucho y que se manifieste el tiempo que se deba manifestar. Tengo la suerte de tener una ilusión tremenda. La energía que fluye es muy grande. Son tantas las ganas y la ilusión… la fe mueve montañas".